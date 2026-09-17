Datos Clave El conflicto: Un segundo equipo argentino buscó saltarse la reglamentación para evitar ceder a su volante chileno a los amistosos de la Selección. La respuesta: La Roja pegó un portazo rotundo ante la petición y exigió la presencia del futbolista este domingo en Juan Pinto Durán. El antecedente: La situación es idéntica a la que vivió Rosario Central, a quienes no les liberaron a Vicente Pizarro para jugar la Supercopa Internacional.

La fecha FIFA de septiembre sigue generando fuertes roces administrativos entre las oficinas de Quilín y el fútbol transandino. Luego de que la Selección Chilena rechazara formalmente la solicitud para liberar a Vicente Pizarro, un nuevo caso de características idénticas acaba de sacudir la previa de la gira norteamericana.

La Roja dejó en claro que no hará distinciones y aplicó el mismo rigor reglamentario frente a una segunda institución argentina que pretendía retener a una de sus figuras para el campeonato local.

¿Qué jugador chileno fue retenido por La Roja ante la petición de su club?

El nuevo protagonista de este cruce administrativo es Matías Sepúlveda. Según reveló la periodista Rocío Ayala en Radio ADN, el club Lanús tenía intenciones de no ceder al exjugador de Universidad de Chile.

El equipo que dirige Mauricio Pellegrino buscaba retener al “Tucu” para utilizarlo en su próximo duelo del torneo local. Sin embargo, desde la Selección Chilena les dieron una negativa absoluta, obligando al mediocampista —campeón de la Recopa Sudamericana en el Maracaná— a armar las maletas para sumarse a los trabajos de Nicolás Córdova.

¿Cuándo juega Lanús vs Estudiantes y cómo está el Granate en la tabla?

La insistencia del cuadro argentino no era casualidad. Lanús recibe a Estudiantes de La Plata este lunes 21 de septiembre por la décima fecha del Clausura argentino, y el compromiso encuentra al equipo metido de lleno en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

Tras nueve jornadas disputadas, Lanús suma 13 puntos y aparece séptimo en el Grupo A, dentro de los puestos de clasificación, pero con varios equipos separados por muy poca diferencia.

El Granate viene además de conseguir una contundente victoria 3-0 sobre Deportivo Riestra, por lo que buscará sostener ese impulso frente al “Pincha” sin Sepúlveda disponible. Después, el calendario no da respiro, ya que tendrán otros compromisos importantes frente a Newell’s y Vélez.

¿Cuándo juega la Selección Chilena en su gira por Norteamérica?

Con la presencia asegurada de Sepúlveda y Pizarro, La Roja se alista para una exigente seguidilla de tres partidos en el extranjero: