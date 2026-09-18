Datos Clave La ausencia: Alphonso Davies no fue convocado por Canadá para la ventana internacional de septiembre y octubre. El motivo: El defensor aprovechará este periodo para realizar la luna de miel que tenía pendiente después de casarse. El respaldo: Jesse Marsch confirmó que mantiene intacta su confianza en Davies como capitán de la selección canadiense.

La Selección Chilena sigue trabajando bajo las órdenes de Nicolás Córdova pensando en su gira por Norteamérica. En ese contexto, el primer rival de La Roja confirmó su nómina con una sorpresa mayúscula que dio la vuelta al mundo.

El elenco canadiense saltará a la cancha sin su jugador más determinante a raíz de un particular permiso extradeportivo que generó ruido entre los fanáticos, pero que contó con la defensa irrestricta de su cuerpo técnico.

¿Por qué Alphonso Davies no juega el Chile vs Canadá?

El gran ausente para el partido preparatorio será Alphonso Davies. El lateral del Bayern Munich y figura de talla mundial quedó descartado para toda la ventana internacional —que incluye duelos ante Chile, Perú y Estados Unidos— debido a que se fue de luna de miel con su esposa, la cantante alemana Sheyenne Jen.

Ante los cuestionamientos de un sector de la prensa y los hinchas norteamericanos, fue el propio entrenador de los “Canucks”, Jesse Marsch, quien salió a explicar la situación en Canadian Soccer Daily. “Alphonso quería estar aquí, y nosotros lo queríamos en este campamento, pero se casó poco después del Mundial. El Mundial también fue muy complicado para él y tuvo que lidiar con su estado físico”, detalló el estratega.

Marsch reveló que, tras conversarlo, decidieron liberarlo por completo pensando en los próximos desafíos oficiales. “Sentí que era importante que resolviera sus problemas de luna de miel y que luego continuara moviéndose en su estado físico y en forma”, apuntando a tenerlo en óptimas condiciones para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf en noviembre. Frente a las críticas sobre si este viaje afectaría su jineta, el DT fue lapidario: “Alphonso es nuestro capitán, no es realmente un asunto complicado”.

¿Quiénes son las figuras en la nómina de Canadá?

A pesar de no contar con el talento de su máxima estrella, la convocatoria de 26 jugadores del cuadro norteamericano presenta un plantel con varios nombres consolidados en Europa.

De acuerdo con la nómina oficial publicada por Canadá, la ofensiva estará liderada por delanteros de primer nivel como Jonathan David y Cyle Larin. Además, en la zona de volantes destacan figuras del calibre de Tajon Buchanan y Stephen Eustaquio, quienes asoman como los grandes escollos para el mediocampo nacional. En la zaga, también resalta la presencia del defensor Derek Cornelius, completando un equipo altamente competitivo.

¿Cuándo juega Chile vs Canadá por la fecha FIFA?

El choque que abrirá la gira norteamericana de La Roja frente a la escuadra que dirige Jesse Marsch está programado para el sábado 26 de septiembre. El compromiso se disputará en el BMO Field de Toronto, a partir de las 20:00 horasvde nuestro país, marcando el inicio de una exigente seguidilla que luego medirá a Chile contra Estados Unidos (29/09) y México (06/10).