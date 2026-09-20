Datos Clave Golazo: Joaquín Muñoz sorprendió al arquero colombiano con un remate de primera desde su propio campo. Figura: El futbolista de O’Higgins marcó los dos primeros goles de Chile ante Colombia. Clasificación: La Roja ganó 3-2 y avanzó a las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026.

Un error colombiano, el arquero adelantado y una decisión que duró apenas una fracción de segundo. Joaquín Muñoz ni siquiera intentó controlar la pelota: desde su propio campo sacó un remate de primera que recorrió decenas de metros antes de terminar en la portería de Colombia. Un gol que rápidamente comenzó a viralizarse y que puso los reflectores sobre una de las jóvenes promesas del fútbol chileno.

La espectacular anotación fue parte de una jornada perfecta para el futbolista de O’Higgins. Con apenas 17 años, Muñoz convirtió un doblete y terminó siendo protagonista de la victoria por 3-2 de Chile sobre Colombia, resultado que clasificó a La Roja a las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Cómo fue el golazo de Joaquín Muñoz para La Roja?

Joaquín Muñoz marcó desde su propio campo después de detectar que el arquero Juan Hurtado estaba adelantado. Todo ocurrió a los 22 minutos, cuando Robinho Quinto falló un pase y dejó el balón servido para el chileno.

Muñoz decidió pegarle de primera y desde larguísima distancia. Hurtado intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde y la pelota terminó dentro del arco para establecer el 2-0 parcial. El tanto coronó un inicio espectacular del jugador celeste, quien minutos antes había abierto la cuenta con un cabezazo.

Colombia consiguió reaccionar durante el segundo tiempo y empató mediante Alan García y Miguel Malulanda, pero Cristian Rocha apareció a los 75 minutos para establecer el definitivo 3-2 y asegurar la clasificación chilena.

El golazo de Joaquín Muñoz para colocar el 2-0 de Chile ante Colombia en los suramericanos de Santa Fe 2026. Desde cancha propia! pic.twitter.com/2TjMYpofvh — Luis Gallardo Villalobos (@luisadgallardo) September 20, 2026

¿Quién es Joaquín Muñoz, la joya que brilla en La Roja?

Joaquín Muñoz tiene 17 años, pertenece a O’Higgins y ya registra experiencia en Primera División. Su estreno profesional ocurrió en junio de 2025, cuando tenía apenas 16, en una victoria por 1-0 sobre Everton.

Durante 2026 comenzó a sumar mayor participación en el conjunto de Rancagua y su crecimiento lo llevó hasta la selección juvenil dirigida por Sebastián Miranda.