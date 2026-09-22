Datos Clave El formato: Se jugará con equipos de ocho jugadores, en dos tiempos de 20 minutos y en canchas de dimensiones reducidas. El grupo: Chile integrará el Grupo E de la competencia, donde se medirá ante España, Kuwait, Barbados, Congo y Tayikistán. El objetivo: Arsène Wenger explicó que la meta de la FIFA es dar roce internacional a jóvenes talentos que habitualmente no tienen estas oportunidades.

La Selección chilena se prepara para disputar el primer Mundial Sub 15 de la historia. El torneo, organizado por la FIFA, se desarrollará entre el 24 y el 30 de octubre en Azerbaiyán y reunirá a 191 federaciones miembro en un evento sin precedentes en el fútbol juvenil.

¿Cómo es el innovador formato del Mundial Sub 15?

El campeonato contará con reglas totalmente diferentes a las habituales. Los encuentros se disputarán en un formato de ocho jugadores por lado, divididos en dos tiempos de 20 minutos cada uno. Además, las dimensiones del terreno de juego serán de 68 por 47 metros, aunque se mantendrán las porterías de tamaño reglamentario.

La magnitud del evento obligará a una logística extrema: se jugarán cerca de 1.000 partidos en apenas seis jornadas. En el Complejo de Competición Hovsan de Bakú se disputarán hasta 20 encuentros de manera simultánea, albergando hasta 10 partidos diarios en una misma cancha. Según estipuló la organización, solo podrán participar futbolistas nacidos en los años 2011 o 2012, con delegaciones compuestas por apenas 14 jugadores.

¿Cuál es el fixture de La Roja en el Mundial Sub 15?

La escuadra nacional quedó emparejada en el Grupo E, zona que compartirá con España, Kuwait, Barbados, Congo y Tayikistán. La intensidad del torneo obligará a los jóvenes talentos a disputar hasta dos encuentros por día. Este es el calendario oficial:

24 de octubre: Chile vs. España

Chile vs. España 25 de octubre: Chile vs. Kuwait

Chile vs. Kuwait 25 de octubre: Chile vs. Barbados

Chile vs. Barbados 26 de octubre: Chile vs. Congo

Chile vs. Congo 26 de octubre: Chile vs. Tayikistán

¿Cómo es el sistema de clasificación del Mundial Sub 15?

La primera ronda se jugará bajo un sistema de todos contra todos. Una vez finalizada esta etapa, los equipos serán reordenados según su ubicación final.

En la segunda fase, los líderes de grupo se medirán entre sí, los segundos contra los segundos, y así sucesivamente. Con este formato, que constará de seis niveles de rendimiento, todas las selecciones tendrán actividad ininterrumpida hasta el último día de competencia, donde el ganador del “Nivel A” se coronará campeón.

Arsène Wenger y el objetivo de la FIFA con este certamen

Para la entidad rectora del fútbol, el foco principal de este certamen no está en el resultado deportivo, sino en el desarrollo. Arsène Wenger, director de la División de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, destacó la enorme relevancia de este evento que congregará a más de 3.000 jugadores jóvenes de todo el planeta.

“Talento hay en todas partes, pero los jugadores jóvenes no siempre gozan de las mismas oportunidades de demostrar su valía en competiciones internacionales. Este torneo tiene como objetivo brindarles esa oportunidad”, explicó el exentrenador francés.

El directivo recalcó el valor de esta experiencia global. “Al reunir a equipos de categoría sub-15 de todo el planeta, podemos ofrecer a los jugadores la oportunidad de disputar partidos importantes, exponerlos a diferentes estilos y culturas futbolísticas, y ayudarlos a aprender y desarrollarse a través de la competición”, concluyó Wenger.