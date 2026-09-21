Chile ya tiene rival para las semifinales del fútbol masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: se trata de Argentina, que clasificó agónicamente a la ronda de cuatro mejores de la competición que se disputa en su casa, y como quedó segundo del Grupo B enfrentará a La Roja que fue líder de la Zona A.

Este es un compromiso que despierta siempre mucho morbo de este lado de la Cordillera, por lo motivante que resulta derrotar a la Albiceleste, escuadra a la que se le ha ganado pocas veces a lo largo de la historia en este deporte, aunque las veces que se ha producido ha sido en instancias muy relevantes, sobre todo a nivel adulto, como en las finales de las Copa América 2015 y 2016, y las Clasificatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

No obstante, este juego es a nivel juvenil y el objetivo es llegar a la final, con el fin de asegurar una nueva medalla para Team Chile, y también para tener en la mano la posibilidad de llegar al oro.

¿Dónde ver EN VIVO Chile vs Argentina?

TV en Chile: TVN y CDO

TVN y CDO Streaming en Chile: TVN Play y Youtube de TVN

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs Argentina?

Fecha: Miércoles 23 de septiembre

Miércoles 23 de septiembre Hora: 10:00 horas de Chile

10:00 horas de Chile Estadio: Marcelo Bielsa (Rosario, Argentina)

¿Cómo llegan Chile vs Argentina?

Chile se metió entre los cuatro mejores con sufrimiento. El equipo de Sebastián Miranda debutó con una goleada 4-1 sobre Panamá, pero cayó 2-0 ante Perú en el Clásico del Pacífico y quedó obligado a ganar en la última fecha. Ante Colombia respondió: Joaquín Muñoz marcó un doblete, uno de ellos desde cerca de la mitad de la cancha tras ver adelantado al arquero, y aunque los cafeteros empataron en el segundo tiempo, Cristian Rocha selló el 3-2 a los 75 minutos. La Roja buscará repetir su mejor actuación en el certamen: la medalla de oro de Cochabamba 2018.

Argentina, en cambio, llega con el alivio de una clasificación agónica. El equipo de Diego Placente empezó con una derrota 2-1 ante Paraguay, se recuperó con un 1-0 sobre Uruguay gracias a un cabezazo de Franco Domínguez y, ante Venezuela, estuvo abajo buena parte del partido hasta que Ramiro Tulián igualó con un remate de media distancia en el cuarto minuto de descuento. El local no gana el oro en los Juegos Suramericanos desde 1986, en Chile, y su última final fue en 2014, cuando cayó ante Colombia.

Formaciones de Chile vs Argentina

Posible formación de Chile: Vicente Villegas; Francisco Daza, Bruno Torres, José Movillo; Martín Jiménez, Mario Sandoval, Vicente Zenteno, Juan Poblete, Joaquín Muñoz; Cristian Rocha y Yastin Cuevas. DT: Sebastián Miranda.

Posible formación de Argentina: Máximo Leguizamón; Santiago Silveira, Nicolás Marcipar, Fernando Closter, Joaquín Salas; Santiago Espíndola, Facundo Carrizo, Ramiro Tulián, Ian Subiabre; Felipe Esquivel y Uriel Ojeda. DT: Diego Placente.