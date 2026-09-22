Chile está a un partido de asegurar una medalla en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Roja Sub 20 de Sebastián Miranda enfrentará este miércoles a Paraguay por el paso a la final, luego de un inesperado cambio de rival que modificó las llaves cuando todo apuntaba a un cruce con Argentina.

La misión no será sencilla. Paraguay terminó invicto y como líder del Grupo B con siete puntos, después de derrotar 2-1 a Argentina, superar 2-0 a Venezuela y empatar 1-1 frente a Uruguay. Además, la Albirroja llega como defensora de la medalla de oro obtenida en Asunción 2022.

¿Qué canal transmite Chile vs Paraguay EN VIVO?

El partido entre Chile y Paraguay será transmitido EN VIVO por TVN.

La señal estatal posee los derechos televisivos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y ha dispuesto además distintas señales digitales para seguir las competencias del Team Chile.

Partido: Chile vs Paraguay.

Chile vs Paraguay. TV: TVN.

TVN. Instancia: semifinales.

semifinales. Torneo: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿A qué hora juegan Chile vs Paraguay por los Juegos Suramericanos 2026?

Chile vs Paraguay se jugará este miércoles 23 de septiembre a las 15:00 horas.

El partido se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, recinto que ha concentrado la competencia masculina de fútbol en estos Juegos Suramericanos. La programación oficial dejó a Paraguay y Chile en el turno de la tarde, mientras Argentina y Perú disputarán la otra semifinal.

Fecha: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Estadio: Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa. Ciudad: Rosario, Argentina.

Rosario, Argentina. Instancia: semifinal.

semifinal. Competencia: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Dónde ver Chile vs Paraguay ONLINE por streaming?

El encuentro se podrá seguir ONLINE y EN VIVO a través de las plataformas digitales de TVN, incluido su canal de YouTube.

TVN habilitó distintas señales simultáneas durante los Juegos Suramericanos para seguir las competencias desde computadores, celulares y dispositivos conectados.

Streaming: plataformas digitales y YouTube de TVN.

¿Dónde ver GRATIS Chile vs Paraguay?

Chile vs Paraguay tendrá transmisión gratuita en Chile.

El partido podrá verse por TVN en televisión abierta y mediante las plataformas digitales de la señal estatal, por lo que no será necesario contar con una suscripción de televisión de pago para seguir la semifinal.

¿Por qué Chile no juega contra Argentina en semifinales?

Hasta el lunes todo indicaba que el rival de Chile sería Argentina. Incluso la programación inicial de los Juegos Suramericanos mostraba a La Roja como líder del Grupo A y a la Albiceleste como segunda del Grupo B.

Sin embargo, la organización terminó ubicando a Perú primero y Chile segundo, aplicando como criterio prioritario el enfrentamiento directo entre ambas selecciones. Como los peruanos derrotaron 2-0 a La Roja en la fase de grupos, quedaron por encima pese a que Chile tenía mejor diferencia de goles.

Ese cambio modificó también las semifinales: Argentina pasó a enfrentar a Perú y Chile quedó emparejado con Paraguay, que había terminado en el primer lugar del Grupo B.

¿Cómo llega Chile al partido contra Paraguay?

Chile avanzó a semifinales después de una fase de grupos con emociones hasta el último partido.

La Roja comenzó con una victoria 4-1 sobre Panamá, pero después cayó 2-0 frente a Perú y quedó obligada a ganar en la fecha final.

Ante Colombia respondió bajo presión. Joaquín Muñoz anotó un doblete, incluyendo un extraordinario remate desde cerca de mitad de cancha al sorprender adelantado al arquero colombiano.

Colombia consiguió igualar el marcador durante el segundo tiempo, pero Cristian Rocha apareció a los 75 minutos para convertir el 3-2 definitivo y asegurar el paso chileno entre los cuatro mejores.

Ahora el objetivo es volver a disputar una final y quedar en condiciones de repetir el oro conseguido por Chile en Cochabamba 2018.

¿Cómo llega Paraguay a la semifinal contra Chile?

Paraguay ha sido uno de los equipos más sólidos del torneo.

La Albirroja debutó dando uno de los golpes de la fase de grupos al derrotar 2-1 a Argentina, remontando el marcador ante el dueño de casa. Luego venció 2-0 a Venezuela y cerró su participación con un empate 1-1 frente a Uruguay.

Con esos resultados terminó invicta, con siete puntos y en el primer lugar del Grupo B.

El equipo dirigido por Antolín Alcaraz tiene además un incentivo especial: Paraguay es el actual campeón del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos después de conquistar la medalla de oro en Asunción 2022.

Formación de Chile vs Paraguay

Sebastián Miranda podría mantener buena parte del equipo que consiguió la clasificación frente a Colombia, mientras Paraguay tiene varias alternativas después de realizar modificaciones durante el cierre de la fase grupal.

Posible formación de Chile: Vicente Villegas; Francisco Daza, Bruno Torres, José Movillo; Martín Jiménez, Mario Sandoval, Vicente Zenteno, Juan Poblete, Joaquín Muñoz; Cristian Rocha y Yastin Cuevas. DT: Sebastián Miranda.

Posible formación de Paraguay: Leo Sosa; Mateo Giménez, Thiago Fernández, Mauro Coronel, Marcelo Chaparro; Pedro Zarza, Giovanni Gómez, Amín Cristaldo, Júnior Gamarra; Eduardo Delmás y Rodrigo Vera. DT: Antolín Alcaraz.

¿Qué pasa si Chile le gana a Paraguay?

Si Chile derrota a Paraguay, clasificará a la final y asegurará al menos la medalla de plata. En la definición por el oro enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Argentina y Perú.

Si La Roja pierde frente a Paraguay, todavía tendrá una última oportunidad de subir al podio: disputará el partido por la medalla de bronce contra el perdedor de la llave entre argentinos y peruanos. Las definiciones por las medallas están programadas para el viernes 25 de septiembre.