Nicolás Córdova incorporó a Gonzalo Jara al trabajo de la Selección Chilena durante la gira por Norteamérica, donde La Roja disputará tres amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México. El exdefensor, bicampeón de América, se integró a la delegación en septiembre de 2026, en una convocatoria que contempla 27 futbolistas y tres jugadores invitados.

La presencia de Jara se produce en una fecha FIFA que comenzó para Chile el 20 de septiembre y que contempla su primer partido el 26 de septiembre ante Canadá, seguido por el duelo frente a Estados Unidos el 29 y el encuentro contra México el 6 de octubre. La agenda oficial de la ANFP sitúa a la delegación entre St. Louis, Toronto y Los Ángeles durante la gira.

¿Por qué Gonzalo Jara se sumó a La Roja?

La razón de la presencia de Gonzalo Jara, responde a una “política de La Roja de realizar un proceso de ‘puertas abiertas’, donde varios jugadores top de la Selección Chilena y gente vinculada al fútbol chileno tienen la oportunidad de integrarse a conocer el trabajo”, informó Sabes Deportes.

Por ahora, no existe información pública que establezca que Jara haya asumido un cargo permanente dentro del cuerpo técnico. Su participación debe entenderse dentro de este mecanismo de integración de exreferentes, similar al que ya permitió la presencia de Claudio Bravo y Jean Beausejour en actividades previas de La Roja.

Gonzalo Jara y Nicolás Córdova / ©FFCh.

¿Qué aporta Jara a la nueva Roja?

El principal antecedente de Gonzalo Jara es su experiencia en la generación que consiguió los dos primeros títulos oficiales de Chile a nivel adulto. El defensor fue parte de los planteles campeones de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, además de disputar los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Su presencia también coincide con una etapa profesional vinculada al análisis futbolístico. Jara ha trabajado en medio de comunicación, mientras que en diciembre de 2024 obtuvo el título de director técnico en el INAF. Ese antecedente le entrega una conexión adicional con el trabajo de un cuerpo técnico, aunque no implica que actualmente tenga un puesto formal como entrenador de la selección.

La decisión de Nicolás Córdova adquiere relevancia además porque la actual convocatoria representa una etapa de renovación: la nómina oficial para esta gira no incluye a integrantes de la llamada Generación Dorada entre los 27 seleccionados, mientras sí incorpora tres jugadores invitados: Thomas Coulombe, Jetzen López y Zidane Yáñez.