Datos Clave Paredes critico a Pulgar: Por su decisión de marginarse de La Roja “Lo veo frágil de mente”: Apuntando a una posible baja por las críticas El “veredicto” del exdelantero: Dijo que si se bajó de la selección por temor a las pifias “yo no lo llamo nunca más”

Esteban Paredes disparó con todo contra Erick Pulgar por su decisión de marginarse de la Selección Chilena, luego de que el volante de Flamengo quedara fuera de la nómina de Nicolás Córdova para la gira de amistosos por Norteamérica.

El máximo goleador histórico del fútbol chileno, con 221 tantos, no se guardó nada al ser consultado por el caso del mediocampista, quien no habría acudido al llamado del Equipo de Todos por motivos personales y por el desgaste que le generan las críticas.

Las críticas de Esteban Paredes a Erick Pulgar por su baja de La Roja

En conversación con el programa Tipsters, Esteban Paredes apuntó directamente al argumento que habría entregado el volante para no sumarse a La Roja.

“Él no va a la selección porque lo critican mucho… Si es por eso, yo lo veo muy frágil de mente”, lanzó el exdelantero.

El exseleccionado agregó que los futbolistas están expuestos a los comentarios para bien o para mal, y que cada jugador debe tener eso claro al momento de dedicarse al fútbol.

“No lo llamo nunca más”: el mensaje de Paredes a Pulgar

Paredes fue más allá y dejó clara su postura sobre lo que haría él si estuviera en la vereda de los que toman decisiones en el Equipo de Todos.

“Si Pulgar no quiere ir a la selección porque lo van a pifiar, no lo llamo nunca más”, sentenció el goleador.

De todas formas, el otrora ariete reconoció que vestir la camiseta roja no es una obligación, aunque recalcó que es algo que le tiene que nacer al jugador.