Datos Clave El conflicto: En 2024, Arturo Vidal criticó públicamente a Ricardo Gareca por sus decisiones en La Roja. El arrepentimiento: Tras volver a ser nominado, el King reconoció haber actuado mal. El recuerdo: El DT se refirió a lo ocurrido en aquel entonces y reveló cuál fue su manera de proceder con el experimentado volante.

Mientras la selección chilena prepara su gira por Norteamérica, el último DT que tuvo La Roja y que tuvo un paso para el olvido, volvió a referirse a su proceso, el cual lo dejó como el peor director técnico en la historia del combinado nacional.

Hablamos de Ricardo Gareca, quien solo consiguió un triunfo oficial al mando del Equipo de Todos. El ‘Tigre’, que dejó Chile a mediados de 2025, se refirió al conflicto que tuvo con Arturo Vidal, quien lo criticó en duros términos mientras el argentino estaba en la banca.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre su conflicto con Arturo Vidal?

Uno de los momentos más difíciles de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena fue cuando Arturo Vidal, a través de una de sus transmisiones de streaming, lo cuestionó firmemente, incluso con insultos.

En las últimas horas, el DT se refirió a esta situación en conversación con Olé. “Él se manifestó en su programa. Fue duro para conmigo, pero yo entendí que un jugador, una figura como es él, quería estar en la selección”, dijo de entrada.

“Después vi la posibilidad de convocarlo, lo llamé y le dije: ‘Tenés las puertas abiertas acá, en la selección, es tu casa y olvídate de lo que dijiste, para mí está todo bien a partir de ahora’”, relató Gareca.

El entrenador también reconoció las dificultades que tuvo en La Roja. “No inicié el proceso. Yo me metí en el proceso. En Perú inicié un proceso, acá reemplacé a Eduardo Berizzo. Muchas lesiones, muchos problemas, pero estamos para solucionar esos problemas, lamentablemente no lo pude solucionar y bueno, no le encontré la vuelta”, señaló.

¿Qué dijo Arturo Vidal contra Ricardo Gareca?

El 5 de septiembre de 2024, Argentina goleó por 3-0 a Chile en el marco de las Clasificatorias sudamericanas. Arturo Vidal, que no estuvo convocado, reaccionó al partido en su canal de Kick, donde no tuvo piedad con Ricardo Gareca.

“¡Este hueón no ve la Libertadores! Parece que solo ve los partidos del fútbol argentino!”, dijo en aquel entonces. “¡Lo único que falta es que haga seis cambios!”, agregó.

Tras su retorno a La Roja, el propio Vidal se refirió a lo ocurrido y reconoció haber actuado mal. “Seguramente me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo. No es que esconda las cosas. Claramente estaba con una cámara, se ve la forma en la que veo los partidos, entonces la gente a veces lo toma mal porque uno trabaja en esta profesión, se tiene que cuidar más, pero lo veía tan normal. Claramente hay palabras con las que me equivoqué”, indicó el King.