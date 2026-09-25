La Selección Chilena tuvo una visita inesperada en su última práctica antes de enfrentar a Canadá. Se trata de Reinaldo Rueda, exentrenador de La Roja entre 2018 y 2021, quien apareció en el BMO Field de Toronto, el mismo estadio donde este sábado se jugará el amistoso.

Según informaron los medios en terreno, el técnico colombiano estuvo al borde de la cancha observando los trabajos que dirigió Nicolás Córdova, en la antesala del primer duelo de la gira por Norteamérica.

La visita de Reinaldo Rueda al entrenamiento de La Roja

El detalle que más llamó la atención fue la compañía del estratega cafetero, ya que estuvo junto a Pablo Milad, presidente de la ANFP, con quien conversó mientras los seleccionados nacionales realizaban la práctica.

El ex DT de la Selección Chilena, Reinaldo Rueda, está presente en el entrenamiento de La Roja en Canadá. @ESPNChile pic.twitter.com/zQXIGvEyCG — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) September 25, 2026

La postal no pasó desapercibida, considerando que Rueda se encuentra actualmente sin club y que la Selección Chilena sigue a la espera de definir quién será el entrenador que tome el proceso, ya que Nicolás Córdova se mantiene al mando de manera interina.

El paso de Reinaldo Rueda por la Selección Chilena

El colombiano dirigió al Equipo de Todos entre 2018 y 2021, etapa en la que le tocó comenzar la reconstrucción tras el ciclo dorado y en la que encabezó el arranque de las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Antes, logró el cuarto puesto en la Copa América 2019.

Su salida se produjo en 2021, cuando dejó el cargo para hacerse cargo de la selección de su país, en una decisión que en su momento generó molestia en el fútbol chileno.

¿Cuándo juega Chile vs Canadá por la fecha FIFA?

La Roja de Nicolás Córdova visitará a Canadá este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas en el BMO Field de Toronto, en el primer amistoso de su gira por Norteamérica.

Después de este compromiso, el combinado nacional se medirá ante Estados Unidos el martes 29 de septiembre y cerrará la serie frente a México el 6 de octubre.

Para ver el encuentro puedes sintonizar las pantallas de Mega y la plataforma Mega Go.