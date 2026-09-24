Datos Clave El elogio: Marcelino Núñez destacó el trabajo de Nicolás Córdova y comparó sus trabajos con los del fútbol europeo. La convocatoria: El volante del Ipswich Town valoró su nominación al combinado nacional para la gira por Norteamérica. Próximo partido: Chile se alista para saltar a la cancha este sábado 26 de septiembre frente a Canadá.

La selección chilena continúa preparándose para sus amistosos internacionales. La Roja enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México en su gira por Norteamérica bajo la conducción técnica de Nicolás Córdova, quien sigue al mando de forma interina.

Uno que dirá presente en esta fecha FIFA es Marcelino Núñez, mediocampista del Ipswich Town de la Premier League inglesa. El jugador formado en Universidad Católica valoró su convocatoria y también tuvo elogios para el DT del combinado nacional, asegurando que tiene un estilo “europeo”.

¿Qué dijo Marcelino Núñez sobre Nicolás Córdova?

En la antesala del duelo ante los canadienses, Marcelino Núñez conversó con los medios de comunicación, donde agradeció estar presente en una nueva nómina de La Roja.

“Muy contento de sumar una nueva convocatoria a la selección. Hace tiempo que no venía por el tema de las lesiones, pero estoy muy contento y motivado por lo que se viene de cara a estos tres partidos que son muy importantes”, comenzó diciendo el nacional.

En ese contexto, a Ñúñez le preguntaron por los trabajos de Nicolás Córdova al mando del Equipo de Todos y el volante hizo una particular comparación. “El sello de siempre es la intensidad, proponer dominar el juego. Tener la posesión e ir a buscar. El entrenador (Nicolás Córdova) es súper bueno, los entrenamientos son muy técnicos, es muy parecido al entrenamiento europeo”, afirmó.

¿Cuándo juega Chile?

Chile tendrá tres amistosos internacionales en el marco de su gira por Norteamérica, siendo el primero de ellos el de este sábado 26 de septiembre frente a Canadá. Posteriormente el equipo nacional enfrentará a Estados Unidos y cerrará todo ante México.

Canadá vs Chile . Toronto – Sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas

. Toronto – Sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas Estados Unidos vs Chile . St. Louis, Misuri – Martes 29 de septiembre a las 21:00 horas

. St. Louis, Misuri – Martes 29 de septiembre a las 21:00 horas México vs Chile. California – Martes 6 de octubre a las 23:30 horas

¿Quién transmite Chile vs Canadá?

El partido entre Chile y Canadá previsto para el próximo sábado 26 de septiembre será transmitido en televisión abierta a través de Mega. Además, se podrá sintonizar por streaming en la plataforma de Mega Go. Toda la cobertura, en tanto, podrás seguirla en vivo en AlAireLibre.cl.