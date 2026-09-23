Exfutbolista que fue tercero con La Roja Sub 20 en el Mundial de Canadá 2007 fue detenido durante las Fiestas Patrias con el cargo de robo por sorpresa, debido a órdenes que tenía pendientes.

El apuntado es Ronald Valladares, tercer arquero del elenco que dirigía José Sulantay, quien estuvo en el glorioso plantel que entregó a varias de las figuras de la Generación Dorada del fútbol chileno. No obstante, Valladares no pudo seguir el mismo camino y terminó involucrado en diversos hechos delictuales desde ese entonces hasta la fecha.

La detención del exjugador de La Roja Ronald Valladares en plena fonda

El exarquero fue capturado por personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos y Personas (SEBV) de Carabineros de Concepción, en medio de un operativo destinado a dar con prófugos de la justicia.

Según informó Sabes Deportes, Valladares se encontraba en las fondas celebrando el 18 de septiembre cuando los efectivos policiales llegaron hasta el lugar y concretaron su arresto en la capital penquista, poniendo fin a su condición de prófugo.

Los delitos que se le imputan a Ronald Valladares

De acuerdo a los antecedentes entregados por Carabineros, el exportero mantenía dos órdenes de detención vigentes por el delito de robo por sorpresa, ambas asociadas al modus operandi conocido como “salida de bancos”.

Los hechos por los que era buscado ocurrieron en distintos puntos del sur del país: los primeros en 2021 en la comuna de Angol y los segundos en 2024 en Puerto Montt.

A eso se suma un extenso prontuario policial por delitos violentos, que incluye una detención en Francia en 2020, cuando fue arrestado junto a una banda delictual por portar herramientas destinadas al robo en tiendas y locales comerciales.

Tras su detención, Ronald Valladares fue puesto a disposición del tribunal para el control de detención y la formalización de cargos por las dos causas pendientes.

Considerando sus antecedentes y la gravedad de los delitos que se le imputan, el tribunal decretó la medida cautelar más gravosa: prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario El Manzano de Concepción, mientras dure el plazo de investigación.

El paso de Ronald Valladares por La Roja Sub 20 de Canadá 2007

Ronald Valladares fue el tercer arquero de aquella Roja Sub 20 que hizo historia en Canadá 2007, detrás de Cristopher Toselli y Nery Veloso, en un plantel que también integraron Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Mauricio Isla, entre otros.

Eso sí, su carrera profesional fue breve. El golero debutó en Fernández Vial en 2006, pasó por Deportes Iquique y colgó los guantes en Deportes Concepción antes de cumplir los 27 años, alejándose por completo del fútbol.