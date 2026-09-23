La Selección Chilena Sub 20 perdió en la agonía contra Paraguay por 1-0 en las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 (en Argentina) y tendrá que conformarse con pelear por la medalla de bronce en el certamen.

La Roja mantuvo la igualdad hasta pasados los 90′, pero una desconcentración le costó caro y echó por la borda todo el esfuerzo.

El agónico gol de Paraguay que dejó a Chile sin final

La Roja de Sebastián Miranda aguantó los 90 minutos en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, pero se quedó sin premio en la última jugada del partido.

En los 92′, el portero Vicente Villegas sacó un remate de la Albirroja, aunque el rebote le quedó servido a Joaquín Bogarín, quien no perdonó y decretó el 1-0 definitivo para el cuadro guaraní.

Así, el elenco chileno se despidió de la pelea por la medalla de oro ante un rival que llegaba invicto a las semifinales, que es el vigente campeón del certamen tras el oro de Asunción 2022 y que en la fase de grupos dio el golpe al derrotar por 2-1 a Argentina.

Chile va por el bronce ante Perú

Pese a la caída, La Roja Sub 20 todavía tiene una chance de subir al podio en Santa Fe 2026, ya que disputará el partido por el tercer lugar contra Perú.

El Equipo de Todos se cruzará con los incaicos, que también cayeron en la agonía: Argentina los superó por 1-0 con un tanto de Espíndola en los 89′, en el otro cruce de semifinales.

Vale recordar que Chile terminó segundo del Grupo A y quedó emparejado con Paraguay luego de que la organización modificara el criterio de desempate, cambio que dejó a los peruanos como líderes de la zona pese a igualar en puntaje con el cuadro nacional.

¿Cuándo juega Chile vs Perú por la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos?

Chile y Perú se medirán por el tercer lugar del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 este viernes 25 de septiembre a las 10:00 horas en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

La final entre Paraguay y Argentina se jugará el mismo día, a partir de las 15:00 horas.

Para ver el encuentro de La Roja puedes sintonizar las pantallas de TVN.