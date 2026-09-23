Chile perdió ante Venezuela por penales en la final del fútbol femenino de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 y se quedó con la medalla de plata, sumando una presea a las 113 que se han conseguido en la cita continental, aunque sin poder darle a nuestro país su oro número 33, lo que era ideal para acortar distancias justamente con el equipo venezolano, que ahora quedó con 38.

A La Roja le empataron en la agonía el encuentro por 1-1 y la historia se fue a la definición desde los 12 pasos, instancia en la que se impuso la Vinotinto se impuso por 4-2.

¿Por qué terminó con escándalo el Chile vs Venezuela en los Juegos Suramericanos?

El partido terminó con escándalo, ya que tras la derrota hubo empujones y trifulca entre las jugadoras de Chile y Venezuela, lo que debió ser controlado después de varios minutos por los cuerpos técnicos de ambas delegaciones.

La final del fútbol femenino terminó con pelea entre Chile y Venezuela. Nota aparte a los comentarios callamperos de la transmisión de Odesur pic.twitter.com/dsORIwKda7 — Pipopavez (@Pipopavez) September 23, 2026

La frustración nacional llegó con el cobro de un penal en los descuentos que les impidió coronarse en el tiempo reglamentario, cuando parecía que el oro lo tenían colgado en su cuelo las jugadoras de La Roja.

Los goles de Chile vs Venezuela en la final del fútbol femenino de los Juegos Suramericanos

Chile abrió la cuenta en los 49 minutos de juego al finalizar una linda jugada colectiva en la que también participó Vaitiare Pardo por el sector derecho.

No obstante, en los 90′ se sancionó una mano penal de Amparo Abarca, lo que después de muchos reclamos de La Roja terminó en el empate de Venezuela, con una buena ejecución de Karla Alfonzo.

Ya en la definición desde los 12 pasos anotaron para la Vinotinto: Alfonzo, Abril Alejo, la arquera Valeria Rabanales y Andrea Suárez, mientras que en la escuadra nacional convirtieron Anaís Álvarez y Geraldine Mardones, mientras que los lanzamientos de Martínez y Pardo fueron atajados por la Rabanales, quien terminó como la gran figura.