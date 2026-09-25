Alexis Sánchez quedó involucrado en una particular situación con la ANFP durante la estadía de la Selección Chilena en Canadá. El delantero recibió una invitación para acercarse al plantel nacional antes del amistoso frente a Canadá, pero su propia agenda profesional terminó convirtiendo la gestión en un inesperado impasse.

El episodio se produjo mientras La Roja se encuentra en territorio canadiense para disputar su encuentro de este sábado 26 de septiembre. Alexis, en paralelo, continúa compitiendo con CF Montreal en la MLS y también tiene partido programado para esa jornada, un dato que terminó siendo central en la situación.

¿Qué pasó entre Alexis Sánchez y la ANFP?

Según informó La Tercera, desde la ANFP aprovecharon la presencia de Alexis Sánchez en Canadá para extenderle una invitación vinculada al partido de Chile ante Canadá. La gestión fue liderada por Felipe Correa, gerente de selecciones.

La idea era que el delantero pudiera acercarse al BMO Field de Toronto y compartir con la delegación nacional. Sin embargo, existía un problema de agenda: el mismo sábado, CF Montreal debe enfrentar a FC Cincinnati por la MLS.

El compromiso del club canadiense está programado para las 20:30 horas, mientras que el amistoso de La Roja comenzará a las 20:00 en Toronto. Además, ambos partidos se disputan en ciudades distintas, separadas por aproximadamente 508 kilómetros.

La situación generó molestia en el entorno del atacante. Según lo publicado por el citado medio, desde el círculo de Alexis Sánchez cuestionaron que se le extendiera una invitación que, dadas sus obligaciones como futbolista activo, resultaba difícil de concretar.

“Es extraño invitar a un jugador que está en actividad y vigente, como si fuera un exfutbolista”, señalaron desde el entorno del delantero.

¿Qué explicó la ANFP por la invitación?

La versión entregada por la ANFP fue diferente. Desde el organismo defendieron que el acercamiento hacia Alexis Sánchez tuvo un propósito positivo y descartaron que la invitación haya surgido por desconocer su situación deportiva.

“La invitación que le hicimos fue con la mejor de las intenciones”, señalaron desde la dirigencia al medio citado. La intención, según explicó la ANFP, era que el atacante pudiera tener contacto con los futbolistas que actualmente integran la nueva generación de La Roja. La idea apuntaba específicamente a que “pudiera hablarles a los jugadores que componen la nueva camada”.

Así, el episodio terminó enfrentando dos lecturas sobre una misma gestión. Desde el entorno de Alexis Sánchez interpretaron la invitación como una situación extraña considerando que el delantero sigue en actividad y mantiene abierta su relación con la selección. Desde la ANFP, en cambio, sostuvieron que el objetivo era aprovechar la experiencia del atacante para acercarlo al nuevo grupo.