Juvenal Olmos recordó a Reinaldo Sánchez tras la muerte del expresidente de la ANFP y presidente de Santiago Wanderers, con quien trabajó de cerca durante su paso como técnico de la Selección Chilena.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el comentarista destacó el perfil del dirigente y destacó la cercanía que tuvieron, pese a los malos irregulares que acompañó el proceso de Juvenal.

“Era un tipo hacedor”: el perfil de Reinaldo Sánchez según Juvenal Olmos

“Un tipo cercano. Conmigo estuvo cercano hasta en los momentos más difíciles, más complicados”, agregó el comentarista, quien también lo definió como un hombre que se hizo solo y como un dirigente a la antigua: “Hoy hay más como empresarios vinculados con los equipos”, señaló.

El extécnico de La Roja explicó que la llegada del CDF significó un antes y un después en una época en que los clubes vivían una realidad completamente distinta.

“Los meses en algunos equipos duraban 60 días, 90 días, te pagaban cada tres meses”, recordó el comentarista, quien remarcó que con ese proyecto el fútbol chileno comenzó a tener otro aire.

Para Olmos, ese impulso se explica por el carácter del dirigente: “Reinaldo era un tipo hacedor. Primero, el hacedor”, sentenció, junto con describirlo como una persona confrontacional y chocadora con sus ideas, pero que al mismo tiempo dejaba espacios para trabajar.

El legado de Reinaldo Sánchez, según Juvenal Olmos

Consultado por lo que deja el dirigente, el panel apuntó a dos hitos: el último título de Santiago Wanderers, conseguido en 2001 con Jorge Garcés en la banca, y la creación del Canal del Fútbol.

Olmos cerró con una imagen para graficar la forma de trabajar del fallecido presidente: “Un tipo visionario en las cosas, muy visionario. Pero trabajaba solo, era como los sheriffs antiguos”.