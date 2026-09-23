Reinaldo Sánchez, actual presidente de Santiago Wanderers y expresidente de la ANFP, se encuentra hospitalizado en estado de “máxima gravedad”.

Según informó Mi Radio, el empresario de Valparaíso, de 82 años, está internado en la Clínica Reñaca de Viña del Mar, donde permanece con pronóstico reservado y bajo estricta reserva médica.

El estado de salud de Reinaldo Sánchez

De acuerdo a lo consignado, el dirigente se mantiene muy delicado en el recinto asistencial de la Ciudad Jardín, sin que hasta el momento el club porteño haya entregado un comunicado oficial sobre su situación.

Reinaldo Sánchez ya llevaba varias semanas alejado de las actividades de Santiago Wanderers, tiempo en el que su hijo y gerente general del club, Luis Sánchez Cruz, ha asumido las funciones en la testera del Decano.

De hecho, según La Hora de King Kong, el mandamás tampoco viajó a España para acompañar al plantel Sub 20 en la Copa Intercontinental, torneo en el que los Caturros cayeron por 3-1 ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Quién es Reinaldo Sánchez, el presidente de Santiago Wanderers

Reinaldo Sánchez es uno de los rostros más reconocidos de la dirigencia del fútbol chileno de las últimas décadas. Además de ser el dueño del club porteño, presidió la ANFP entre 2001 y 2006, período en el que le tocó encabezar el ente rector del balompié nacional.

El empresario, ligado al Puerto desde hace años, tomó el control de Santiago Wanderers y desde entonces ha estado al mando de la institución que este mes fue protagonista a nivel internacional con su categoría juvenil.