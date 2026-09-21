Datos Clave El acusado: Santiago City, actual líder de la Liguilla de Ascenso de la Segunda División, fue citado por el Tribunal de Disciplina. El motivo: La Unidad de Control Financiero de la ANFP denunció que el club no acreditó el pago del finiquito del jugador Fabián Núñez. El castigo: Si la institución no logra justificar los documentos a tiempo, arriesga una dura resta de puntos que mermaría sus opciones de subir a Primera B.

El fútbol chileno podría sufrir un nuevo y drástico vuelco fuera de la cancha. La recta final de la temporada 2026 está al rojo vivo y, mientras los equipos luchan punto a punto en el terreno de juego, las oficinas del Tribunal de Disciplina de la ANFP se preparan para resolver un “escritoriazo” que podría alterar seriamente la pelea por el anhelado ascenso a la Primera B.

Según reveló el portal especializado PrimeraBChile, el principal candidato para quedarse con la corona de la Segunda División acaba de recibir una grave denuncia oficial que pone en jaque todo el esfuerzo deportivo de la campaña.

¿Por qué la ANFP denunció a Santiago City y qué castigo arriesga?

El equipo que se encuentra en el ojo del huracán es Santiago City. La Unidad de Control Financiero (UCF) ingresó una acusación formal contra el elenco de la capital debido a que no acreditó el pago del finiquito de Fabián “Zombie” Núñez.

El talentoso mediocampista dejó el cuadro metropolitano a mitad de año, y el reglamento es estricto en las exigencias hacia las Sociedades Anónimas: deben pagar obligatoriamente los montos correspondientes al terminar una relación laboral y reportarlos en los plazos establecidos.

Por esta grave falta administrativa, Santiago City quedó citado a comparecer este martes 22 de septiembre. En dicha instancia deberán explicar qué aconteció con el documento; ya sea si hubo un retraso en la carga de los comprobantes a la plataforma, o si definitivamente mantienen una deuda vigente. En caso de no poder justificar la falta, el equipo arriesga una resta de puntos inmediata.

¿Cómo está la tabla de posiciones en la lucha por el ascenso?

Una eventual resta de unidades sería un golpe letal para las aspiraciones del conjunto metropolitano. Actualmente, Santiago City es el gran candidato a subir: son líderes de la Liguilla de Ascenso a Primera B junto a Deportes Linares, ambos con 10 unidades.

Sin embargo, el cuadro capitalino tiene una inmensa ventaja deportiva, ya que mantiene un partido pendiente ante Brujas de Salamanca, por lo que una sanción administrativa arruinaría su posición de privilegio.

¿Qué otros equipos arriesgan perder la categoría por “escritoriazos”?

Lamentablemente para los hinchas, el caso de Santiago City no es el único que se resolverá en los tribunales. En la Primera B el escritorio también arde con acusaciones que buscan la máxima sanción: la desafiliación.

La ANFP denunció a San Marcos de Arica por entrega de documentación falsa, exigiendo su salida del profesionalismo. En paralelo, Curicó Unido, Deportes Santa Cruz y Rangers denunciaron a Deportes Puerto Montt, pidiendo su desafiliación por no pagar al Servicio de Impuestos Internos el Impuesto Único del jugador Kevin Flores en la temporada 2025, pese a haberle retenido los dineros.

Cualquiera de estos castigos remecería por completo la tabla de posiciones del Ascenso, ya que el reglamento establece que un equipo desafiliado pasa directamente a ocupar el último lugar, lo que hoy salvaría milagrosamente a Rangers de Talca del descenso a Segunda División.