Datos Clave El conflicto: Representantes de jugadores denunciaron que diversos clubes mantienen pagos pendientes por traspasos, préstamos y acuerdos formales. Los involucrados: e estima que entre seis y siete equipos, tanto de Primera División como de Primera B, arrastran estas morosidades de forma reiterativa. La amenaza: [Si no se regularizan los montos adeudados en las próximas semanas, los agentes acudirán al Tribunal Patrimonial de la ANFP e incluso podrían involucrar a la FIFA.

Un nuevo dolor de cabeza se instaló en las oficinas de Quilín. Mientras la FIFA mantiene su atención sobre la representación de futbolistas menores de edad, un millonario conflicto económico entre clubes y agentes acaba de estallar en el fútbol chileno.

Según información revelada por el portal En Cancha, la Asociación de Agentes de Chile decidió romper el silencio y acudir directamente a la ANFP para denunciar una práctica que califican como reiterativa: el no pago de comisiones pactadas en transferencias y acuerdos de representación.

¿Qué clubes chilenos mantienen deudas con los representantes?

Se estima que entre seis y siete clubes, repartidos entre la Primera División y la Primera B, mantienen compromisos económicos vigentes. Desde el gremio, liderado por su presidente Marcelo Contreras y el vicepresidente José Luis Carreño, explicaron el panorama general.

“Efectivamente, hay algunos clubes que actualmente mantienen deudas vigentes con agentes. Nosotros fuimos a la ANFP, tuvimos una reunión con la directiva y en estos momentos están intercediendo para evitar llegar a la vía legal. Tenemos esa posibilidad porque existe una reglamentación que nos respalda para realizar este tipo de cobros. Estamos en una primera etapa, pero ya se están tomando medidas para que estas deudas se regularicen” señalaron desde la organización.

El reclamo apunta a una conducta constante en el mercado nacional. “Es una práctica totalmente habitual y viene ocurriendo desde hace bastante tiempo”, afirmaron, agregando que: “Este trabajo es bastante ingrato, porque tú llevas a un jugador de un equipo a otro y realizas una labor profesional. Como cualquier profesión, necesitas una retribución económica; vivimos de esto. Históricamente, en Chile se nos ha menospreciado, no por parte de todos los clubes, pero sí de algunos que son muy reiterativos en su forma de trabajar. Simplemente te dejan para el final o directamente no te pagan”.

El insólito problema con los impuestos y la intervención de la ANFP

El conflicto tiene una arista tributaria que indigna a los agentes nacionales, quienes acusan estar perdiendo dinero de sus propios bolsillos. “Como agente FIFA tienes que facturar por cualquier operación que realices. Después de la modificación de la ley en Chile, esas operaciones deben tributar. Entonces, no solamente no te pagan, sino que además debes asumir esos impuestos. Es decir, no recibes el ingreso y, al mismo tiempo, tienes que poner dinero de tu bolsillo”, explicaron.

“Ellos ingresan la factura como gasto, pero a nosotros no nos pagan. Por lo tanto, reducen su carga tributaria, mientras nosotros tenemos que pagar el IVA y el PPM de nuestro bolsillo y no recibimos nada”, lamentaron con evidente molestia.

Ante esta situación, el gremio acudió a Quilín. “En los últimos años, y siempre con los mismos clubes, esta situación de impagos se ha repetido. Como asociación recibimos muchas quejas de nuestros asociados y decidimos acudir directamente a la ANFP para manifestar nuestra molestia. Desde la ANFP nos señalaron que tenían la intención de regularizar esta situación y llegar a acuerdos con los clubes deudores”.

La gestión parece haber dado frutos iniciales con la intervención de Pablo Milad: “En las últimas semanas, efectivamente, la ANFP se ha mostrado activa en esta materia. Nos hemos enterado de que han llamado a los clubes y han entregado información directamente a José Luis. Estamos esperando que durante las próximas semanas estas situaciones de impago se regularicen”.

¿Qué castigo arriesgan los equipos si no pagan el dinero adeudado?

Pese a la mediación de Quilín, la paciencia del gremio tiene un límite claro y advierten con escalar el caso a instancias mayores. “Si estas situaciones no llegan a regularizarse, la ANFP está al tanto de que recurriremos al Tribunal Patrimonial para que resuelva esta materia”, aseguraron de manera tajante.

“El Tribunal Patrimonial resuelve materias económicas y el incumplimiento que están teniendo los clubes va directamente en contra de sus estándares. Por lo tanto, tendrán que resolver esta situación internamente o eventualmente establecer alguna multa. También está la posibilidad de que FIFA determine las directrices que se deben seguir frente a esta situación”, detallaron sobre las posibles consecuencias.

Finalmente, dejaron un mensaje directo para las instituciones morosas: “Los clubes tienen que entender que nosotros somos actores del fútbol hoy en día. Aunque les duela, FIFA nos reconoce, sí o sí (…). Vamos a exigir que esto se cumpla, ya sea a través de la buena voluntad de la federación actual, de su directorio o del que venga, o a través de nuestro respaldo, que es FIFA directamente”.