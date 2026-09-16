Datos Clave Candidatura: César Villegas competirá por la presidencia de la ANFP en las elecciones de noviembre. Respaldo: El dirigente aseguró contar con apoyo de clubes para su candidatura. Propuesta: Villegas plantea priorizar la transparencia y conseguir recursos para fortalecer el fútbol formativo.

César Villegas entró de lleno en la carrera por suceder a Pablo Milad en la presidencia de la ANFP. El timonel de Deportes Limache aseguró que cuenta con respaldo de distintos clubes de cara a las elecciones de noviembre y aprovechó para cuestionar aspectos de la actual administración del fútbol chileno.

“Bien, con harta fuerza, con harto respaldo de los clubes. Ya entramos en tierra derecha, vamos en los últimos dos meses y creemos que podemos lograr un cambio importante. Así nos lo están haciendo sentir los demás consejeros y presidentes del fútbol chileno”, aseguró Villegas en entrevista con AS Chile.

¿Qué cuestionó César Villegas de Pablo Milad?

Villegas apuntó a los principales problemas que, a su juicio, ha tenido la gestión de Pablo Milad al frente de la ANFP.

“Para mí, la falta de transparencia y empatía fueron los principales problemas. El Consejo de Presidentes no se pone en el caso de cada institución, sino que velan por el interés personal. Y esto es lo que hay que buscar: una mancomunión entre todos los clubes y lograr que fortalezcamos nuestras series menores y que con base en eso hagamos más grande al fútbol nacional”.

¿Qué propone César Villegas para la ANFP?

Villegas pretende priorizar la transparencia y potenciar el fútbol formativo, al que considera una inversión para el futuro de los clubes y no simplemente un gasto. “A los clubes, cuando les tocan el bolsillo, es complicado. Acá no se va a hacer eso. Será gestión nuestra, del directorio de la ANFP, conseguir recursos y fondos para potenciar el fútbol formativo”, explicó.

El dirigente agregó que su proyecto contempla gestionar esos fondos durante los primeros 90 días de una eventual administración.

La candidatura de Villegas llega además después de que fuera absuelto en el procedimiento disciplinario originado por una denuncia del árbitro Héctor Jona, situación que durante algunas semanas había añadido incertidumbre a sus aspiraciones de competir en las elecciones de noviembre.