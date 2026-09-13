Unión La Calera baja el telón de la fecha 23 junto a Deportes Limache, en un duelo clave para ambos equipos que tienen objetivos distintos en el Campeonato Nacional 2026. Los Cementeros necesitan de un triunfo para seguir soñando con mantener la categoría, mientras que los Tomateros con una victoria treparía una posición en la tabla.

Actualmente, Unión La Calera es colista de la división de honor de nuestro fútbol con 14 puntos, y está a 10 unidades de Cobresal que se está salvando del descenso. Por su parte, Deportes Limache es sexto con 33 puntos, y se encuentra a tres de Palestino y Everton. En caso de ganar, superaría a los Baisanos por diferencia de gol, no así a los Ruleteros.

Este será el segundo encuentro en la temporada entre ambas escuadras, ya que el primero fue en la fecha 8 del Campeonato Nacional 2026. En aquel encuentro disputado en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, Deportes Limache goleó por 4-0 a Unión La Calera, con goles de Daniel Castro, Joaquin Montecinos, Marcos Arturia y Flavio Moya.

¿Dónde y cómo ver en vivo La Calera vs Limache?

El duelo entre Cementeros y Tomateros será emitido por las señales televisivas de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Minuto a minuto: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan La Calera vs Limache?

Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026

Hora: 20:30 horas.

Estadio: Nicolás Chahuán, La Calera.

El partido será dirigido por Juan Lara, con Juan Serrano y Alan Sandoval como asistentes y Nicolás Gamboa como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de José Cabero, con Carlos Venegas como AVAR.

¿Cómo llegan La Calera y Limache a la fecha 23?

Unión La Calera tiene la urgencia de ganar para soñar con mantener la categoría, ya que en la fecha 22 cayó ante O’Higgins en un entretenido encuentro en el Estadio Codelco El Teniente. Los Cementeros cayeron por 2-1, con un descuento de Sebastián “Sacha” Sáez, el cual no les alcanzó para escatar un punto en su visita a Rancagua.

Por su parte, Deportes Limache viene en un gran presente en la división de honor, ya que registra dos victorias seguidas en condición de local. En su último encuentro goleó por 3-0 a Cobresal, con un doblete de Daniel “Popin” Castro y un tanto de Vicente Álvarez.

Formaciones para La Calera vs Limache

Posible formación de Unión La Calera: Nelson Espinoza; Cristopher Díaz, Juan Pablo Salomoni, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez; Kevin Méndez, Rodrigo Pérez, Joaquín Soto, Bayron Oyarzo; Francisco Pozzo y Sebastián Saez. DT: Por confirmar.

Posible formación de Deportes Limache: Claudio González; Tiago Galletto, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas; Misael Llantén, Hugo Martínez, Leonardo Valencia; Jean Meneses, Daniel Castro y Gonzalo Sosa. DT: Víctor Rivero.

Minuto a minuto de La Calera vs Limache