Limache se impuso por 3-0 a Cobresal en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2026, quedando en el sexto puesto de la tabla de posiciones y metiéndose en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
Por su parte, el elenco minero se mantuvo en lugares de descenso al quedar decimoquinto con 21 unidades, aunque la salvación está a un punto y tiene ocho partidos por delante, de los que hay cinco en El Salvador.
Los goles de Limache vs Cobresal
El partido de Limache y Cobresal estaba parejo en el arranque, pero una incidencia marcó el encuentro: en los 22 minutos de juego se fue expulsado Franco Betcholdt por una tremenda entrada en plancha contra Jean Meneses, la que pudo apreciar en el VAR el juez del partido Héctor Jona, quien volvió a dirigir en Primera División tras el encontrón de hace algunas semanas con el jugador de Huachipato Kevin Altez.
Desde ahí empezó el dominio de los Tomateros, que en los 39′ se encontraron con un penal tras un contacto de Benjamín Valenzuela a Augusto Aguirre. Daniel “Popín” Castro asumió la responsabilidad y lo hizo con éxito.
En el segundo tiempo volvió a aparecer la figura de Popín, quien se juntó con Leonardo Valencia y Jean Meneses para marcar en los 62′ y encaminar la victoria de la escuadra limachina.
Finalmente en los 77′ llegó el tercer y definitivo tanto, obra de Vicente Álvarez, el que sacó un derechazo muy potente y ajustado desde fuera del área, dejando sin opciones de llegar al portero Matias Olguín, pese a que se estiró hacia su poste derecho.
Estadísticas de Limache vs Cobresal
- D. Castro 39′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Olguín
Campos
Tiznado
Moreno
Castillo
Bechtholdt
Valenzuela
Yanis
Andrés
Villagrán
Rivera
Brea
Pino
- Entrenador
-
0Gustavo Huerta Araya
- Bench
-
6Esteban Cristóbal Valencia
-
12Alejandro Santander
-
14Renato Huerta
-
22Aaron Astudillo
-
23Luis Pastur
-
26Vicente Andres Belmar Rubio
-
31Dennis Leyton Muñoz
-
32Franco Frías
-
37Martín Espinoza
Iván
González
Landeros
Escobar
Aguirre
Parot
Ignacio
Rojas
Ramírez
Galletto
López
Llantén
Valencia
Meneses
Ariel
Sosa
Castro
- Entrenador
-
0Víctor Rivero Faccioli
- Bench
-
1M. Bórquez
-
3Bejamín Molina
-
4Marcelo Flores
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6C. Fuentes
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7Carlos Morales
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14Hugo Martínez
-
15Vicente Álvarez
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26Marcos Arturia
-
32Vicente Amaro Cárcamo Osorio
¿Cuándo vuelven a jugar Limache y Cobresal?
Limache vuelve a la cancha el lunes 14 de septiembre a las 20:30 horas contra Unión La Calera en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.
Cobresal recibe a Coquimbo Unido el sábado 12 a las 15:00 horas en El Salvador, compromiso que le puede dar vida a los albinaranjas y dejar complicados a los Piratas, los que han tenido una baja sustancial en la segunda parte del año.