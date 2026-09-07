Limache se impuso por 3-0 a Cobresal en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2026, quedando en el sexto puesto de la tabla de posiciones y metiéndose en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Por su parte, el elenco minero se mantuvo en lugares de descenso al quedar decimoquinto con 21 unidades, aunque la salvación está a un punto y tiene ocho partidos por delante, de los que hay cinco en El Salvador.

Los goles de Limache vs Cobresal

El partido de Limache y Cobresal estaba parejo en el arranque, pero una incidencia marcó el encuentro: en los 22 minutos de juego se fue expulsado Franco Betcholdt por una tremenda entrada en plancha contra Jean Meneses, la que pudo apreciar en el VAR el juez del partido Héctor Jona, quien volvió a dirigir en Primera División tras el encontrón de hace algunas semanas con el jugador de Huachipato Kevin Altez.

Desde ahí empezó el dominio de los Tomateros, que en los 39′ se encontraron con un penal tras un contacto de Benjamín Valenzuela a Augusto Aguirre. Daniel “Popín” Castro asumió la responsabilidad y lo hizo con éxito.

En el segundo tiempo volvió a aparecer la figura de Popín, quien se juntó con Leonardo Valencia y Jean Meneses para marcar en los 62′ y encaminar la victoria de la escuadra limachina.

Finalmente en los 77′ llegó el tercer y definitivo tanto, obra de Vicente Álvarez, el que sacó un derechazo muy potente y ajustado desde fuera del área, dejando sin opciones de llegar al portero Matias Olguín, pese a que se estiró hacia su poste derecho.

Estadísticas de Limache vs Cobresal

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 22 Cobresal Medio Tiempo Sede Bicentenario Lucio Fariña Stadium Headquarters – Quillota Deportes Limache D. Castro 39′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 39 ‘ Deportes Limache Penalización : D. Castro 22 ‘ Cobresal Tarjeta roja : Franco Bechtholdt 21 ‘ Cobresal TARJETA_VAR : Franco Bechtholdt Goal! Daniel Castro scores from the penalty spot to make it 1-0. Daniel Castro takes a shot with his right foot and scores. VAR decision pending regarding a red card. VAR decision results in a change of card for Franco Bechtholdt. Cobresal Cobresal 4-2-3-1 36 Matías

Olguín 43 Victor

Campos 20 José

Tiznado 18 Chirstian

Moreno 15 Antonio

Castillo 16 Franco

Bechtholdt 13 Benjamin

Valenzuela 7 César

Yanis 38 Felipe

Andrés

Villagrán

Rivera 11 Julián

Brea 8 S.

Pino Entrenador

0 Gustavo Huerta Araya

Bench

6 Esteban Cristóbal Valencia



12 Alejandro Santander



14 Renato Huerta



22 Aaron Astudillo



23 Luis Pastur



26 Vicente Andres Belmar Rubio



31 Dennis Leyton Muñoz



32 Franco Frías



37 Martín Espinoza

Deportes Limache Deportes Limache 4-3-3 17 Claudio

Iván

González

Landeros 33 Dylan

Escobar 2 A.

Aguirre 24 A.

Parot 11 Javier

Ignacio

Rojas

Ramírez 27 Tiago

Galletto

López 25 M.

Llantén 10 L.

Valencia 16 Jean

Meneses 9 Gonzalo

Ariel

Sosa 19 D.

Castro Entrenador

0 Víctor Rivero Faccioli

Bench

1 M. Bórquez



3 Bejamín Molina



4 Marcelo Flores



6 C. Fuentes



7 Carlos Morales



14 Hugo Martínez



15 Vicente Álvarez



26 Marcos Arturia



32 Vicente Amaro Cárcamo Osorio

0 Esquinas 4 5 Remates fuera de objetivo 3 8 Tiros Totales 8 27 Ataques 71 6 Ataques peligrosos 22 28 % de Posesión de Balón 72 33 Caja fuerte para pelotas 21 0 Penalizaciones 1 3 Disparos Dentro del Área 7 5 Tiros fuera del área 3 0 Objetivos 1 5 Saques de puerta 6 3 Intentos de gol 5 5 Tiros libres 2 2 Faltas 3 3 Salvadas 2 1 Disparos Bloqueados 2 7 Saques de banda 9 21 Pases largos 18 6 Placajes 7 112 Pases 284 83 Pases exitosos 253 74 Porcentaje de Pases Exitosos 89 1 TarjetasRojas 0 2 Disparos a puerta 3 0 Lesiones 1 1 Total de Cruces 16 0 Cruces Precisas 3 3 Intercepciones 2 17 Duelo Ganados 20 2 Intentos de regate 7 0 Regates exitosos 5 6 Pases clave 7 1 Grandes Oportunidades Creadas 3 1 Grandes Oportunidades Perdidas 2 0 Porcentaje de regates exitosos 71 7 Pases largos exitosos 10 33 Porcentaje de pases largos exitosos 56 5 Entradas Ganadas 7 Últimos enfrentamientos LIM 5 – 2 CSL 15/03/2026 CSL 0 – 2 LIM 18/10/2025 LIM 1 – 3 CSL 26/04/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Limache y Cobresal?

Limache vuelve a la cancha el lunes 14 de septiembre a las 20:30 horas contra Unión La Calera en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

Cobresal recibe a Coquimbo Unido el sábado 12 a las 15:00 horas en El Salvador, compromiso que le puede dar vida a los albinaranjas y dejar complicados a los Piratas, los que han tenido una baja sustancial en la segunda parte del año.