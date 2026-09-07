Limache se impuso por 3-0 a Cobresal en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2026, quedando en el sexto puesto de la tabla de posiciones y metiéndose en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Por su parte, el elenco minero se mantuvo en lugares de descenso al quedar decimoquinto con 21 unidades, aunque la salvación está a un punto y tiene ocho partidos por delante, de los que hay cinco en El Salvador.

Los goles de Limache vs Cobresal

El partido de Limache y Cobresal estaba parejo en el arranque, pero una incidencia marcó el encuentro: en los 22 minutos de juego se fue expulsado Franco Betcholdt por una tremenda entrada en plancha contra Jean Meneses, la que pudo apreciar en el VAR el juez del partido Héctor Jona, quien volvió a dirigir en Primera División tras el encontrón de hace algunas semanas con el jugador de Huachipato Kevin Altez.

Desde ahí empezó el dominio de los Tomateros, que en los 39′ se encontraron con un penal tras un contacto de Benjamín Valenzuela a Augusto Aguirre. Daniel “Popín” Castro asumió la responsabilidad y lo hizo con éxito.

En el segundo tiempo volvió a aparecer la figura de Popín, quien se juntó con Leonardo Valencia y Jean Meneses para marcar en los 62′ y encaminar la victoria de la escuadra limachina.

Finalmente en los 77′ llegó el tercer y definitivo tanto, obra de Vicente Álvarez, el que sacó un derechazo muy potente y ajustado desde fuera del área, dejando sin opciones de llegar al portero Matias Olguín, pese a que se estiró hacia su poste derecho.

Estadísticas de Limache vs Cobresal

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 22
Cobresal
07/09/2026 20:00
Medio Tiempo Sede Bicentenario Lucio Fariña Stadium Headquarters – Quillota
Deportes Limache
  • D. Castro 39′
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  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
39 ‘
Deportes Limache
Penalización : D. Castro
22 ‘
Cobresal
Tarjeta roja : Franco Bechtholdt
21 ‘
Cobresal
TARJETA_VAR : Franco Bechtholdt
Goal! Daniel Castro scores from the penalty spot to make it 1-0.
Daniel Castro takes a shot with his right foot and scores.
VAR decision pending regarding a red card.
VAR decision results in a change of card for Franco Bechtholdt.
Cobresal
4-2-3-1
Matías Olguín 36
Matías
Olguín
Victor Campos 43
Victor
Campos
José Tiznado 20
José
Tiznado
Chirstian Moreno 18
Chirstian
Moreno
Antonio Castillo 15
Antonio
Castillo
Franco Bechtholdt 16
Franco
Bechtholdt
Benjamin Valenzuela 13
Benjamin
Valenzuela
César Yanis 7
César
Yanis
Felipe Andrés Villagrán Rivera 38
Felipe
Andrés
Villagrán
Rivera
Julián Brea 11
Julián
Brea
S. Pino 8
S.
Pino
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Huerta Araya
  • Bench
  • 6
    Esteban Cristóbal Valencia
  • 12
    Alejandro Santander
  • 14
    Renato Huerta
  • 22
    Aaron Astudillo
  • 23
    Luis Pastur
  • 26
    Vicente Andres Belmar Rubio
  • 31
    Dennis Leyton Muñoz
  • 32
    Franco Frías
  • 37
    Martín Espinoza
Deportes Limache
4-3-3
Claudio Iván González Landeros 17
Claudio
Iván
González
Landeros
Dylan Escobar 33
Dylan
Escobar
A. Aguirre 2
A.
Aguirre
A. Parot 24
A.
Parot
Javier Ignacio Rojas Ramírez 11
Javier
Ignacio
Rojas
Ramírez
Tiago Galletto López 27
Tiago
Galletto
López
M. Llantén 25
M.
Llantén
L. Valencia 10
L.
Valencia
Jean Meneses 16
Jean
Meneses
Gonzalo Ariel Sosa 9
Gonzalo
Ariel
Sosa
D. Castro 19
D.
Castro
  • Entrenador
  • 0
    Víctor Rivero Faccioli
  • Bench
  • 1
    M. Bórquez
  • 3
    Bejamín Molina
  • 4
    Marcelo Flores
  • 6
    C. Fuentes
  • 7
    Carlos Morales
  • 14
    Hugo Martínez
  • 15
    Vicente Álvarez
  • 26
    Marcos Arturia
  • 32
    Vicente Amaro Cárcamo Osorio
0
Esquinas
4
5
Remates fuera de objetivo
3
8
Tiros Totales
8
27
Ataques
71
6
Ataques peligrosos
22
28
% de Posesión de Balón
72
33
Caja fuerte para pelotas
21
0
Penalizaciones
1
3
Disparos Dentro del Área
7
5
Tiros fuera del área
3
0
Objetivos
1
5
Saques de puerta
6
3
Intentos de gol
5
5
Tiros libres
2
2
Faltas
3
3
Salvadas
2
1
Disparos Bloqueados
2
7
Saques de banda
9
21
Pases largos
18
6
Placajes
7
112
Pases
284
83
Pases exitosos
253
74
Porcentaje de Pases Exitosos
89
1
TarjetasRojas
0
2
Disparos a puerta
3
0
Lesiones
1
1
Total de Cruces
16
0
Cruces Precisas
3
3
Intercepciones
2
17
Duelo Ganados
20
2
Intentos de regate
7
0
Regates exitosos
5
6
Pases clave
7
1
Grandes Oportunidades Creadas
3
1
Grandes Oportunidades Perdidas
2
0
Porcentaje de regates exitosos
71
7
Pases largos exitosos
10
33
Porcentaje de pases largos exitosos
56
5
Entradas Ganadas
7
Últimos enfrentamientos
LIM 5 – 2 CSL 15/03/2026
CSL 0 – 2 LIM 18/10/2025
LIM 1 – 3 CSL 26/04/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Limache y Cobresal?

Limache vuelve a la cancha el lunes 14 de septiembre a las 20:30 horas contra Unión La Calera en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

Cobresal recibe a Coquimbo Unido el sábado 12 a las 15:00 horas en El Salvador, compromiso que le puede dar vida a los albinaranjas y dejar complicados a los Piratas, los que han tenido una baja sustancial en la segunda parte del año.