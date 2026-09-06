Deportes Limache y Cobresal serán los encargados de cerrar la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026, con un encuentro atractivo debido a las diferentes realidades de ambos equipos. Por un lado están los Tomateros, que con una victoria pueden entrar a zona de clasificación a copas internacionales, mientras que del otro estám los Mineros que están a solo una unidad de escapar de la zona de descenso.

Actualmente, Deportes Limache se encuentra séptimo con 30 puntos, a solo dos puntos de ingresar a zona de copas internacionales y a nueve del Chile 2, mientras que Cobresal es penúltimo de la división de honor con 21 unidades, y está a solo un punto de Universidad de Concepción que cayó en su partido corresponiente a la fecha 22.

Este será el segundo encuentro en la temporada entre ambas escuadras, ya que el primero fue en la fecha 7 del Campeonato Nacional 2026. En aquel encuentro disputado en el Estadio El Cobre de El Salvador, Deportes Limache goleó por 5-2 a Cobresal en condición de visitante.

¿Dónde y cómo ver en vivo Limache vs Cobresal?

El duelo entre Tomateros y Mineros será emitido por las señales televisivas de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Minuto a minuto: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs Cobresal?

Fecha: Lunes 7 de septiembre de 2026

Hora: 20:00 horas.

Estadio: Lucio Fariña, Quillota.

El partido será dirigido por Mathias Riquelme, con Carlos Venegas y Joaquín Arrue como asistentes y Nicolás Millas como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de José Cabero, con Cristián Droguett como AVAR.

Cómo llegan Limache y Cobresal a la fecha 22

Deportes Limache viene de una importante victoria ante Ñublense en condición de local. Por la fecha 21, los Tomateros consiguieron un triunfo por 2-0 ante los Diablos Rojos con goles de Daniel “Popin” Castro y un gol de contra de Osvaldo Bosso.

Por otra parte, Cobresal volvió al triunfo en el Campeonato Nacional 2026 tras tres duelos, y venció en El Salvador a Palestino. Los Mineros se impusieron por 2-0 ante los Baisanos con goles de Janpol Morales y Renato Huerta en los descuentos. Para la mala fortuna de los dirigidos por Gustavo Huerta, el panameño Janpol Morales se fue expulsado y no verá acción en el duelo ante Limache.

Formaciones para Limache vs Cobresal

Posible formación de Limache: Claudio González; Tiago Galletto, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas; Misael Llantén, Hugo Martínez, Carlos Morales, Jean Meneses; Daniel Castro y Marcos Arturia. DT: Víctor Rivero.

Posible formación de Cobresal: Matías Olguín; Martín Espinoza, José Tiznado, Christian Moreno, Antonio Castillo; Juan Fuentes, Felipe Villagrán, César Yanis; Renato Huerta, Víctor Campos y Franco Frías. DT: Gustavo Huerta.

Minuto a minuto de Limache vs Cobresal