Datos Clave El fichaje: César Dutra llega a Limache hasta fin de año, fuera del plazo habitual. La excepción: Se habilitó por una lesión de larga data de Yerko González. Su trayectoria: Fue campeón de la Copa Libertadores 2019 con Flamengo.

Hace siete años, César Dutra levantaba la Copa Libertadores junto a Flamengo. Hoy, ese mismo arquero brasileño busca asentarse en el fútbol chileno, y lo hace en Deportes Limache, club que lo incorporó pese a que el periodo oficial de fichajes ya estaba cerrado desde hacía varios días.

La explicación tiene que ver con una norma del reglamento: cuando un jugador sufre una lesión que lo margina por un periodo prolongado, su club puede solicitar autorización para sumar un reemplazante fuera de plazo. Ese fue el caso de Yerko González, defensor de Limache con pasos por el ascenso portugués y Unión San Felipe, cuya recuperación ya lleva más de cuatro meses.

El camino que trajo a Dutra hasta Limache

El arquero venía de una experiencia breve y complicada en Deportes Concepción, club al que se sumó a comienzos de esta temporada. Allí no logró consolidarse frente a Nicolás Araya, y quedó fuera de la nómina de inscritos para el segundo semestre luego de que la dirigencia optara por otros refuerzos extranjeros en esa posición.

“César Dutra será nuevo jugador de Limache. Llegará a pelear un puesto con Claudio Halcón González. La estadía del brasileño será hasta fin de año”, confirmó la periodista Francisca Vargas sobre el acuerdo.

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Cesar Dutra (ex Deportes Concepción) será nuevo jugador de Limache. El portero de 34 años llegará para pelear un puesto con Claudio “Halcón” González. La estadía del brasileño será hasta fin de año. Se incorporaría mañana a los trabajos de Víctor Rivero. — Fran Vargas Delaunoy (@SiempreCanchera) September 7, 2026

Tres nombres compitiendo por el mismo arco

Con esta llegada, Limache suma un tercer candidato a la titularidad, junto a Halcón González, quien ha sido el elegido en los partidos más recientes, y Matías Bórquez. Antes de recalar en Chile, el propio Dutra había jugado en el Boavista de Portugal y en clubes brasileños como EC Bahía, Ferroviária y Ponte Preta.

Su debut, sin embargo, tendrá que esperar: es poco probable que alcance a estar disponible para el próximo compromiso del equipo de Víctor Riveros programado para el 14 de septiembre ante Unión La Calera, a las 20:30 horas.