Datos Clave Denuncia: César Villegas aseguró que fue empujado por un acompañante de un integrante del cuerpo técnico de Unión La Calera. Origen: El presidente de Limache afirmó que el incidente comenzó tras el gol de los cementeros. Sin imágenes: El episodio relatado por el dirigente no fue captado por la transmisión televisiva.

Un episodio ocurrido fuera de cámaras marcó el duelo entre Unión La Calera y Deportes Limache por la fecha 23 de la Liga de Primera. César Villegas, presidente del cuadro tomatero, denunció haber sido empujado durante un incidente que comenzó después del gol cementero en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

La situación no apareció en la transmisión televisiva y la versión conocida corresponde al relato entregado posteriormente por Villegas. El dirigente decidió publicar un video para explicar lo sucedido durante el encuentro que terminó con victoria 1-0 de Unión La Calera.

¿Qué pasó con el presidente de Limache?

Según explicó César Villegas, el conflicto comenzó después de la apertura de la cuenta de Unión La Calera, cuando cuestionó la forma en que Mauricio Oróstica, preparador físico del cuadro cementero, festejó el tanto.

“Hola, buenas tardes, estoy haciendo este vídeo para aclarar esa supuesta trifulca que tuve en el estadio el día de ayer”, comenzó diciendo el dirigente. “Cuando Calera hace el gol en el minuto 15, el PF que estaba sentado al lado de nosotros, Mauricio Oróstica, celebra de mala manera tirándonos agua a nosotros, aparte del plantel que no estaba citado y del cuerpo técnico”, relató.

“Yo estaba con mis hijos y le digo que está bien celebrar, más en la posición que ellos estaban después de 12 fechas ganando. Eso fue todo”, agregó.

La denuncia de César Villegas tras el partido

El presidente de Deportes Limache aseguró que la situación escaló posteriormente con la intervención de otra persona, a quien identificó únicamente como un acompañante de Oróstica.

“Después se me acerca una persona que andaba con él, bien matonescamente me empuja y yo le digo que a mí no me puede estar empujando, no he hecho nada y el hálito de él se notaba que estaba pasadito”, afirmó.

Siempre de acuerdo con la versión de Villegas, el episodio provocó que decidiera cambiarse de ubicación junto a quienes lo acompañaban para continuar viendo el encuentro. “Decidimos irnos a una caseta donde parecíamos sardinas viendo el partido, pero estábamos más seguros y uno no busca eso en el estadio”, explicó.

El dirigente cerró su relato apuntando a la necesidad de mantener el respeto incluso en momentos deportivos complejos. “Yo el año pasado conviví con el fantasma del descenso desde que comencé y lo entiendo, pero hay respeto, respeto a las personas de la misma institución del tipo este. Fue eso y nada más”, concluyó.

Hasta ahora, la acusación pública corresponde a la versión entregada por el presidente de Deportes Limache y el episodio descrito por el dirigente no cuenta con imágenes de la transmisión televisiva.