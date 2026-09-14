Unión La Calera consiguió un triunfo que necesitaba con urgencia. Los cementeros vencieron por 1-0 a Deportes Limache en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026, y cortaron una racha de 12 partidos consecutivos sin ganar.

El único gol del encuentro llegó a los 16 minutos. Kevin Méndez envió un centro al área y Nicolás Ferreyra apareció de cabeza para marcar el tanto que terminó entregándole los tres puntos al conjunto calerano.

La victoria llegó además en medio del cambio de entrenador de Unión La Calera. Carlos Galdames estuvo al mando del equipo de manera interina tras la salida de Martín Cicotello, mientras John Armijo fue escogido como el nuevo técnico para afrontar la recta final de la temporada.

Cómo quedaron La Calera y Limache en la tabla

Pese a la victoria, Unión La Calera continúa en el último lugar de la Liga de Primera, aunque ahora llegó a 17 puntos y consiguió reducir la distancia con los equipos que también pelean por evitar el descenso.

Deportes Limache, en tanto, se quedó con 33 unidades después de caer en su visita a La Calera.

Los tres puntos representan un importante desahogo para los cementeros: el equipo no conseguía una victoria por el campeonato desde hacía 12 partidos y ahora tendrá la misión de aprovechar el impulso para intentar salir de la zona de descenso.

Cuándo vuelven a jugar La Calera y Limache

Tras la pausa del campeonato, Unión La Calera tendrá que visitar a Deportes Concepción en su próximo compromiso por la Liga de Primera.

Deportes Limache, por su parte, buscará recuperarse cuando reciba a Palestino en la siguiente jornada.