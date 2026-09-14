Datos Clave Nuevo entrenador: John Armijo llegó a acuerdo para convertirse en el reemplazante de Martín Cicotello. Racha negativa: Unión La Calera acumula 11 partidos de Primera División y 139 días sin conseguir triunfos. Próximo desafío: Los cementeros reciben a Deportes Limache este lunes 14 de septiembre a las 20:30 horas.

Unión La Calera llegó a acuerdo con John Armijo para que se convierta en el reemplazante de Martín Cicotello, quien dejó anticipadamente el club por mutuo acuerdo. El nuevo entrenador recibirá al equipo en una situación crítica: los cementeros son últimos de la Liga de Primera 2026 con 14 puntos en 22 fechas y acumulan 11 partidos consecutivos sin ganar.

La derrota por 2-1 frente a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua extendió a 139 días la sequía de triunfos de Unión La Calera en Primera División. El último festejo del conjunto de la Región de Valparaíso por el torneo ocurrió el 20 de abril, un registro que explica la urgencia con la que la dirigencia buscó al sucesor de Cicotello.

¿Por qué La Calera eligió a John Armijo?

John Armijo convenció a la dirigencia con su proyecto para intentar mantener a Unión La Calera en Primera División, después de que la primera alternativa para asumir la banca fuera Mario Salas. El extécnico de Colo Colo y Universidad Católica finalmente optó por tomar el desafío de dirigir a Cobreloa, por lo que los cementeros avanzaron con el entrenador de 44 años.

La elección también encuentra respaldo en uno de los principales antecedentes de Armijo como entrenador. Al mando de Deportes Melipilla consiguió el ascenso a Primera División en 2020, luego de superar a Unión San Felipe en la definición por el segundo cupo. Posteriormente dirigió a Barnechea, Deportes Antofagasta y Deportes Santa Cruz, club del que fue desvinculado en abril de 2026.

John Armijo habría llegado a acuerdo para ser el nuevo Director Técnico de Unión La Calera — Víctor González Mena (@_vigmena) September 11, 2026

¿Cuál es la trayectoria de John Armijo?

Antes de desarrollar su carrera como entrenador, John Armijo tuvo un recorrido ligado a dos procesos importantes de la selección chilena. Como preparador físico integró el cuerpo técnico de José Sulantay en La Roja Sub 20 que consiguió el tercer lugar en el Mundial de Canadá 2007 y posteriormente trabajó junto a Marcelo Bielsa en la selección adulta que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010.

Su camino como técnico comenzó en 2017, cuando asumió interinamente en O’Higgins tras la salida de Cristián Arán. En 2019 trabajó como analista técnico de Universidad Católica y un año más tarde tomó el mando de Deportes Melipilla. Su última experiencia fue en Deportes Santa Cruz, donde su ciclo terminó en abril pasado después de ocho fechas de Primera B.

Ahora el margen para instalar su idea será reducido. Unión La Calera recibe este lunes 14 de septiembre a las 20:30 horas a Deportes Limache en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, compromiso correspondiente a la fecha 23 de la Liga de Primera.