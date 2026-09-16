Datos Clave El castigo: Deportes Melipilla fue condenado a devolver la millonaria suma de $119 millones a Deportes Concepción. El motivo: El monto corresponde a una cuota de derechos televisivos que los metropolitanos cobraron tras ganar en cancha, antes de perder el ascenso por cotizaciones impagas. El plazo: El fallo dictaminó que el club sancionado tiene un tiempo límite de 15 días para efectuar el pago, una vez que la resolución quede ejecutoriada.

Un nuevo y millonario escándalo sacude a las oficinas de Quilín. Según información adelantada por el Diario Financiero, el Tribunal Patrimonial de la ANFP emitió una dura resolución que afecta directamente los bolsillos de un histórico elenco nacional.

El organismo rector determinó que Deportes Melipilla deberá restituir una cuantiosa cifra de dinero a Deportes Concepción. La suma total asciende a los $119 millones, poniendo en jaque a una institución que ya atraviesa un complejo momento directivo y deportivo.

¿Por qué la ANFP exige la millonaria devolución de dinero?

Para entender este insólito embrollo económico, hay que remontarse a la definición de la Segunda División disputada en el año 2024. En aquel entonces, Deportes Melipilla y Deportes Concepción se enfrentaron en una final a partido único en el Estadio El Teniente de Rancagua por el anhelado ascenso a la Primera B.

En la cancha, los “Potros” se impusieron mediante los lanzamientos penales y celebraron el título. Sin embargo, la alegría duró muy poco: la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP denunció a los metropolitanos por el atraso en el pago de cotizaciones.

La acusación prosperó y derivó en la resta de tres puntos para Melipilla, lo que le arrebató el campeonato de las manos y le otorgó el ascenso directo al “León de Collao”.

El insólito pago de TNT Sports que originó la demanda

El gran problema se generó en el lapso de tiempo que hubo entre el triunfo en cancha y el posterior castigo disciplinario. Al creerse campeones, Deportes Melipilla alcanzó a percibir la primera cuota de los millonarios derechos televisivos que se reparten por participar en la Primera B.

Como Deportes Concepción fue quien terminó jugando la temporada 2025 en la segunda categoría, los penquistas ingresaron una demanda para recuperar ese dinero que legalmente les correspondía. El Tribunal Patrimonial les dio la razón, señalando explícitamente en su fallo: “Deportes Melipilla recibió flujos pertenecientes a Deportes Concepción, provenientes de los derechos de televisión de Primera B para la temporada 2025, derecho que corresponde exclusivamente a la actora”.

¿Qué pasará si el club no paga los $119 millones?

El dictamen de la ANFP fue categórico y le otorgó a Deportes Melipilla un plazo de 15 días para efectuar el millonario pago, contados desde que el fallo quede debidamente ejecutoriado. No obstante, el elenco metropolitano aún tiene la opción legal de apelar a la sentencia para intentar revertir la medida.

La situación es profundamente crítica para los “Potros”, ya que actualmente el club se encuentra desafiliado del profesionalismo. Hoy atraviesan un lento proceso de reestructuración interna con el objetivo de poder volver a las competencias eventualmente en la temporada 2027.