Datos Clave Regreso: Juan Tagle participó en una reunión del bloque que trabaja en una eventual candidatura de Jorge Uauy. Condición: Uauy solo pretende competir si logra asegurar los 25 votos necesarios para ganar. Elección: El sucesor de Pablo Milad será escogido el 19 de noviembre.

Juan Tagle volvió a aparecer en la primera línea dirigencial del fútbol chileno, apenas cinco meses después de dejar la presidencia de Cruzados. El abogado participó en una de las reuniones del bloque que trabaja para levantar una eventual candidatura de Jorge Uauy a la presidencia de la ANFP.

El grupo ya ha sostenido dos encuentros para organizarse de cara a las elecciones del 19 de noviembre, según informó El Deportivo. Sin embargo, la candidatura del presidente de Palestino todavía no está confirmada: su intención es competir únicamente si logra asegurar previamente los 25 votos necesarios para imponerse.

¿Qué papel tendrá Juan Tagle en el grupo de Uauy?

Juan Tagle aparece como uno de los dirigentes considerados para integrar el proyecto que encabeza Jorge Uauy, aunque hasta ahora no existe una lista formalmente inscrita.

El expresidente de Cruzados llegó a la segunda reunión acompañado por Matías Claro, su sucesor en la conducción de Universidad Católica. También participaron Karina Mazu, de Deportes Recoleta; Felipe Muñoz, de Rangers; y Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido.

La presencia de Tagle adquiere relevancia porque, cuando dejó la UC en abril, descartó una candidatura inmediata a la ANFP, aunque nunca cerró la puerta a continuar vinculado a la actividad desde otra función.

Jorge Uauy vuelve a buscar los 25 votos

Jorge Uauy ya conoce lo que significa quedar a las puertas de la presidencia de la ANFP. En las elecciones de 2018 llegó a conseguir 24 votos en dos rondas frente a Sebastián Moreno, uno menos de los necesarios para ser elegido. Finalmente, Moreno ganó en una cuarta votación por 25-21.

Esta vez, precisamente, el dirigente de Palestino busca evitar llegar a noviembre sin tener asegurada la mayoría. Reportes recientes han situado en torno a su proyecto a representantes de clubes de Primera División y Primera B, aunque esos respaldos todavía forman parte de las negociaciones previas y no equivalen a votos formalmente comprometidos.

En paralelo, Lorenzo Antillo y César Villegas también han manifestado públicamente su interés en competir por la conducción del fútbol chileno, mientras los distintos sectores continúan negociando apoyos antes de la inscripción formal de las listas.