Datos Clave El origen: Las futbolistas de Recoleta decidieron no disputar el partido ante Huachipato por problemas de higiene y seguridad en los camarines. El fallo: El Tribunal dio por ganador a Huachipato por 3-0. El castigo: Recoleta perdió además cinco puntos y terminó la fase regular con apenas una unidad.

Deportes Recoleta cerró su temporada en la Liga Femenina con una sanción que modificó la tabla incluso después de consumado su descenso.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió el partido que el cuadro metropolitano no disputó frente a Huachipato en agosto y aplicó dos consecuencias lapidarias: derrota por 3-0 y una resta adicional de cinco puntos.

¿Por qué las jugadoras de Recoleta no jugaron ante Huachipato?

El compromiso correspondía a la fecha 25 del campeonato y estaba programado en el Estadio El Morro de Talcahuano. Sin embargo, minutos antes del inicio, el plantel visitante tomó la decisión de no ingresar al terreno de juego.

El motivo quedó detallado en el informe del árbitro Eliecer Ortega. Según el juez, las futbolistas de Recoleta justificaron su ausencia debido a serias falencias de higiene y seguridad en los vestuarios del recinto, denunciando específicamente la presencia de hongos en los baños y la falta de agua caliente.

Posteriormente, la institución aclaró que la drástica medida fue adoptada de manera completamente autónoma por las jugadoras, y no correspondió a una orden o instrucción emanada desde la dirigencia del club.

¿Qué sanción recibió Deportes Recoleta de la ANFP?

Pese a las explicaciones del plantel sobre las condiciones del estadio, el Tribunal de Disciplina no hizo excepciones y actuó con todo el rigor de la norma.

El ente sancionador aplicó el Artículo 26° de las Bases del Campeonato, regla que castiga severamente a los equipos que no se presentan a un partido sin acreditar previamente un caso fortuito o de fuerza mayor ante el directorio de la ANFP.

Como consecuencia directa, el Tribunal decretó la derrota por secretaría, dando por ganador a Huachipato por 3-0, y castigó a Deportes Recoleta con la pérdida de cinco puntos adicionales en la tabla de posiciones.

¿Cómo quedó Recoleta en la tabla tras perder cinco puntos?

La aplicación del reglamento trajo consecuencias directas para ambos clubes en el cierre definitivo de la fase regular.

Por el lado de las castigadas, el duro fallo dejó a Deportes Recoleta hundido en el fondo de la clasificación con apenas un punto al término de la temporada, sumando un castigo estadístico a un descenso de categoría que ya estaba sentenciado en cancha.

En la otra vereda, Huachipato sumó las tres unidades correspondientes al triunfo por secretaría, llegando a los 33 puntos. Con este impulso final, las “Acereras” pasaron del octavo al sexto lugar de la clasificación general, mejorando su posición de cara a unos playoffs donde ya tenían su presencia asegurada.