Datos Clave San Marcos: Presentó su defensa ante la denuncia de la ANFP por graves diferencias entre los antecedentes financieros remitidos a la CMF y al propio organismo. Puerto Montt: Tres clubes pidieron su desafiliación por deudas tributarias. Su comparecencia ante el Tribunal fue aplazada para el 29 de septiembre. Santiago City: Ya presentó descargos y arriesga una resta de puntos si se determina que el finiquito de Fabián Núñez fue pagado fuera de plazo.

La recta final del ascenso chileno tiene una segunda disputa paralela y silenciosa que no se está jugando dentro de la cancha, sino en los pasillos de Quilín.

San Marcos de Arica, Deportes Puerto Montt y Santiago City mantienen procedimientos abiertos ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Según detalló PrimeraBChile, los tres expedientes se encuentran en etapas distintas, pero todos comparten el mismo nivel de gravedad: tienen el potencial de alterar directamente las tablas de posiciones de la Primera B y la Segunda División.

¿Qué pasa con la denuncia contra San Marcos de Arica?

El cuadro nortino ya presentó su defensa telemática ante el Tribunal para intentar frenar una denuncia que lo expone a sanciones gravísimas, las cuales van desde una multa económica hasta la desafiliación.

El caso se originó por una alarmante discrepancia financiera. En diciembre de 2025, San Marcos reconoció ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una deuda cercana a los $3 mil millones. Sin embargo, ese millonario monto desapareció misteriosamente de los antecedentes presentados a la ANFP durante marzo. La acusación busca determinar si el club proporcionó información falsa para eludir los controles financieros.

Para explicar esta incongruencia, el club presentó a dos testigos clave. Con esto, se abrió un plazo de tres días para que tanto la dirigencia ariqueña como la ANFP formulen observaciones a las pruebas. Aunque todavía no existe un fallo, el fantasma de la desafiliación mantiene en vilo a toda la categoría.

¿Por qué denunciaron a Deportes Puerto Montt y cuándo declara?

El caso del “Velero” fue impulsado por sus propios rivales. Deportes Santa Cruz, Rangers y Curicó Unido solicitaron formalmente la desafiliación de Puerto Montt acusando un presunto incumplimiento tributario relacionado con el exjugador Kevin Flores. Según la denuncia, durante 2025 el club le descontó al futbolista el Impuesto Único de su remuneración, pero jamás enteró ese dinero al Servicio de Impuestos Internos (SII). A esto se sumó un nuevo antecedente que apunta a que la misma irregularidad habría ocurrido con el extécnico Jaime Vera.

Aunque debían comparecer este martes, la audiencia fue aplazada para el martes 29 de septiembre. Pese a la gravedad de los cargos, el gerente deportivo Pablo Soto Lazcani optó por blindar al club y repasar a los denunciantes.

“Darle tranquilidad a la hinchada, se está trabajando y va a ir un grupo de abogados a defender el club, no es un problema grave”, aseguró el directivo. “Obviamente que los clubes que están peleando la parte baja van a querer hacer cualquier tipo de cosa para salvarse por secretaría. Hay que defenderse y que todo salga bien”, sentenció.

¿Qué sanción arriesga Santiago City y cómo afecta el ascenso a Primera B?

La liguilla de ascenso también podría definirse por secretaría. Santiago City fue citado al Tribunal debido a que no acreditó oportunamente el pago del finiquito del jugador Fabián Núñez, quien dejó la institución a mitad de año.

Aquí, el detalle temporal lo es todo. Si los “Ciudadanos” logran demostrar que el pago se realizó a tiempo y que la única falta fue el retraso en el envío del documento a la ANFP, el caso no debería pasar a mayores. Sin embargo, si se comprueba que el pago de las platas se realizó fuera del plazo legal, el equipo sufrirá una resta de puntos.

El impacto deportivo de un castigo sería devastador. Santiago City lidera actualmente la liguilla de ascenso a Primera B con 10 puntos (igualado con Deportes Linares, pero con un partido pendiente). Cualquier descuento de unidades derrumbaría su campaña justo en el momento más decisivo de la temporada.