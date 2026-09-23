Datos Clave La irregularidad: Contraloría reveló que el reducto calameño lleva casi 10 años funcionando sin permiso de edificación vigente ni recepción definitiva. La urgencia: Cobreloa debe recibir este sábado a Santiago Wanderers en un duelo clave por el liderato de la Primera B, pero el partido quedó en absoluto entredicho. El ultimátum: La Municipalidad de Calama tiene 30 días para regularizar la situación urbana del estadio y responder por los graves problemas de seguridad detectados.

Cobreloa se encuentra en una batalla sin cuartel para concretar su anhelado regreso a la Primera División. Sin embargo, a solo días de disputar una verdadera “final” ante el puntero de la Primera B, un inesperado problema administrativo y legal amenaza con dejar al equipo sin su histórica localía en la Provincia de El Loa.

La continuidad del fútbol profesional en el Estadio Zorros del Desierto quedó pendiendo de un hilo tras un contundente informe emitido por la Contraloría Regional de Antofagasta, el cual dejó al descubierto un secreto a voces en la zona: la falta de autorizaciones básicas para el uso del recinto.

¿Por qué Cobreloa podría perder la localía en el Zorros del Desierto?

De acuerdo con el documento fiscalizador divulgado por El Mercurio de Calama, el estadio lleva una década incumpliendo la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). La Unidad de Control Externo advirtió que el recinto no cuenta “con permiso de edificación vigente ni con una recepción definitiva que habilite su utilización”.

La gravedad del asunto radica en que el permiso de edificación otorgado de manera provisoria en 2013 expiró el 3 de julio de 2016, sin que la Seremi de Vivienda y Urbanismo haya emitido una prórroga.

Pese a esta condición irregular, el estadio albergó 196 partidos de fútbol profesional entre julio de 2016 y mayo de 2026, de los cuales 157 registraron aforos superiores a los 3.000 espectadores. Contraloría cuestionó duramente esta utilización prolongada, especialmente tras recordar dos accidentes recientes: la caída de una pantalla gigante sobre una hincha en 2023 y la precipitación de un fanático desde la tribuna en mayo de este año.

¿Qué pasará con el partido de Cobreloa vs Santiago Wanderers?

El descalabro administrativo estalla en el peor momento deportivo posible. Este sábado 26, Cobreloa (42 puntos) debe recibir a Santiago Wanderers (44 puntos) en un duelo pendiente por la fecha 26 que definirá al líder exclusivo de la Primera B.

El concejal de Calama, Claudio Maldonado, advirtió en Radio FM Siete que el municipio no tiene vigente un contrato de uso con el club, y que Cobreloa deberá revisar de urgencia con Estadio Seguro y la ANFP si están dadas las condiciones para jugar. Si la Delegación Presidencial de El Loa decide prohibir la actividad deportiva hasta que se cumpla la normativa, el club loíno tendrá que trasladarse.

En caso de un inminente desalojo o clausura, Cobreloa ya tiene inscritos ante la ANFP tres recintos alternativos para ejercer su localía de emergencia: Antofagasta, Iquique y Arica.

Las otras graves irregularidades detectadas en Calama

El informe no solo apuntó al fútbol profesional. Contraloría también puso la lupa sobre la actividad municipal denominada “Museo de la Camiseta y partido de leyendas”, realizada en enero de este año.

Para este evento se destinaron 150 millones de pesos, recursos que fueron ejecutados sin que las autoridades verificaran previamente si el recinto estaba habilitado para dicho uso. Ante estas graves deficiencias de control, el ente regulador instruyó un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales involucrados.