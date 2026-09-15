Datos Clave Nuevo entrenador: Cobreloa oficializó a Mario Salas como técnico para la recta final de la temporada. Pelea por subir: Los loínos son segundos con 42 puntos, dos menos que Santiago Wanderers. Duelo decisivo: Cobreloa recibirá al líder Santiago Wanderers el 26 de septiembre en Calama.

Cobreloa oficializó este martes a Mario Salas como su nuevo entrenador para afrontar las últimas seis fechas de la Primera B 2026, con una misión concreta: conseguir el regreso a Primera División. El Comandante recibe al cuadro naranja en el segundo lugar con 42 puntos, apenas dos por debajo del líder Santiago Wanderers.

La elección pone al técnico inmediatamente frente a una definición importante. Cobreloa tiene seis jornadas para intentar alcanzar el ascenso directo y el calendario le ofrece la posibilidad de depender de sí mismo en el enfrentamiento con el puntero: el 26 de septiembre recibirá precisamente a los Caturros en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

¿Por qué Cobreloa eligió a Mario Salas?

Salas asumirá después de la salida de César Bravo, cuyo ciclo terminó en plena pelea por el ascenso. El nuevo entrenador vuelve a dirigir después de su paso por Deportes Temuco y suma una nueva experiencia a una carrera que tuvo su punto más exitoso en Universidad Católica, donde consiguió el bicampeonato nacional de 2016 y la Supercopa.

El club hizo oficial su contratación a través de sus plataformas: “Ya es oficial. Anunciamos que Mario Salas es el nuevo director técnico de Cobreloa”.

Salas no llegará solo a Calama. Su cuerpo técnico estará integrado por Patricio Lira como ayudante técnico, Marcelo Rosenblat como preparador físico y Javier Rodríguez como preparador de arqueros. La dirigencia confirmó que el cuerpo técnico asumirá por lo que resta de la temporada.

¡Ya es oficial! ✍️



Anunciamos que Mario Salas es el nuevo director técnico de Cobreloa!!!

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El Cuerpo Técnico de don Mario está conformado por Patricio Lira (A. Técnico), Marcelo Rosemblat (PF) y Javier Rodríguez (P. de arqueros).



¡Mucho Éxito Comandante! 🫡🔥🦊 pic.twitter.com/DqUN4bgBTj — Cobreloa (@Cobreloa_SADP) September 15, 2026

¿Cuándo debuta Mario Salas en Cobreloa?

El estreno de Mario Salas por la Liga de Ascenso tendrá un ingrediente difícil de mejorar: será directamente contra Santiago Wanderers, el único equipo que actualmente supera a los naranjas en la tabla. El compromiso está programado para el sábado 26 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

El Comandante tendrá poco margen para instalar su idea, pero recibirá algo mucho más importante: un equipo que todavía tiene la posibilidad de alcanzar al líder enfrentándolo directamente en Calama.