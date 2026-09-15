Cobreloa oficializó este martes a Mario Salas como su nuevo entrenador para afrontar las últimas seis fechas de la Primera B 2026, con una misión concreta: conseguir el regreso a Primera División. El Comandante recibe al cuadro naranja en el segundo lugar con 42 puntos, apenas dos por debajo del líder Santiago Wanderers.

La elección pone al técnico inmediatamente frente a una definición importante. Cobreloa tiene seis jornadas para intentar alcanzar el ascenso directo y el calendario le ofrece la posibilidad de depender de sí mismo en el enfrentamiento con el puntero: el 26 de septiembre recibirá precisamente a los Caturros en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

¿Por qué Cobreloa eligió a Mario Salas?

Salas asumirá después de la salida de César Bravo, cuyo ciclo terminó en plena pelea por el ascenso. El nuevo entrenador vuelve a dirigir después de su paso por Deportes Temuco y suma una nueva experiencia a una carrera que tuvo su punto más exitoso en Universidad Católica, donde consiguió el bicampeonato nacional de 2016 y la Supercopa.

El club hizo oficial su contratación a través de sus plataformas: “Ya es oficial. Anunciamos que Mario Salas es el nuevo director técnico de Cobreloa”.

Salas no llegará solo a Calama. Su cuerpo técnico estará integrado por Patricio Lira como ayudante técnico, Marcelo Rosenblat como preparador físico y Javier Rodríguez como preparador de arqueros. La dirigencia confirmó que el cuerpo técnico asumirá por lo que resta de la temporada.

¿Cuándo debuta Mario Salas en Cobreloa?

El estreno de Mario Salas por la Liga de Ascenso tendrá un ingrediente difícil de mejorar: será directamente contra Santiago Wanderers, el único equipo que actualmente supera a los naranjas en la tabla. El compromiso está programado para el sábado 26 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

El Comandante tendrá poco margen para instalar su idea, pero recibirá algo mucho más importante: un equipo que todavía tiene la posibilidad de alcanzar al líder enfrentándolo directamente en Calama.