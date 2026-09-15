Datos Clave La decisión: Cobreloa removió a César Bravo de su cargo pese a tener al equipo a dos puntos de la cima. El reemplazante: Mario Salas fue oficializado como nuevo entrenador tras la salida de Bravo. La crítica: Marco Antonio Figueroa, ex DT de los loínos, cuestionó firmemente la decisión de la dirigencia.

Cobreloa dio un inesperado golpe de timón en la Primera B. Los loínos, decidieron remover a César Bravo de su cargo pese a tener al equipo en el segundo lugar de la tabla de posiciones solo por detrás de Santiago Wanderers.

La dirigencia Naranja encontró rápidamente a su reemplazante: Mario Salas, quien fue oficializado este martes como nuevo DT. Esta situación provocó la reacción de Marco Antonio Figueroa, quien criticó la decisión de la escuadra de Calama.

¡Ya es oficial! ✍️



Anunciamos que Mario Salas es el nuevo director técnico de Cobreloa!!!

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El Cuerpo Técnico de don Mario está conformado por Patricio Lira (A. Técnico), Marcelo Rosemblat (PF) y Javier Rodríguez (P. de arqueros).



¡Mucho Éxito Comandante! 🫡🔥🦊 pic.twitter.com/DqUN4bgBTj — Cobreloa (@Cobreloa_SADP) September 15, 2026

¿Qué dijo el Fantasma Figueroa sobre el cambio de DT en Cobreloa?

El entrenador del Real Estelí de Nicaragua no se guardó nada sobre la modificación en la banca loína. “Cómo Cobreloa despide a su DT a dos puntos del líder, eso pasa en Chile solamente. No sé si me da pena, más bien veo una incongruencia total”, dijo de entrada el Fantasma en diálogo con RedGol.

“Escuché a los directivos de Cobreloa decir que ellos tenían un equipo para ser campeón y subir. Pero ese plantel lo armó César Bravo, entonces le están dando toda la razón a César con sus declaraciones”, agregó.

“Aunque decidieron por unanimidad sacarlo, están todos mal. Bravo estuvo en las malas y en las muy malas. No sé tanto chisme, pero a lo que voy es a eso: las cosas se hacen mal”, insistió el estratega.

¿Por qué Cobreloa cambió de entrenador?

Cobreloa decidió cambiar a su entrenador debido a sus últimos dos resultados en la Primera B. Los naranjas cayeron por 4-2 frente a San Luis e igualaron sin goles frente a Deportes Antofagasta, con lo que desperdiciaron la opción de quedar como líderes exclusivos del Ascenso.

Esta situación terminó por colmar la paciencia de la dirigencia, que optó por sacar a César Bravo de su cargo y sustituirlo por Mario Salas, quien llega en un momento clave: a dos puntos del líder Santiago Wanderers con solo seis partidos en disputa.

De hecho, el próximo encuentro de los loínos en el torneo es justamente ante los caturros en un compromiso que podría definir qué equipo vuelve a la máxima categoría del país en 2027.

¿Cuándo juega Cobreloa?

Cobreloa vuelve a jugar el martes 22 de septiembre a partir de las 20:30 horas cuando enfrente a Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

Luego, volverá a saltar a la cancha el próximo sábado 26 cuando reciba a Santiago Wanderers por la Primera B 2026 en un cruce que enfrentará al líder contra el sublíder.