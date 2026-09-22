Datos Clave Ausencias: Cobreloa tiene jugadores fuera por suspensión y problemas físicos. Copa Chile: El estreno de Mario Salas será ante Coquimbo Unido. Primera B: Luego enfrentará a Santiago Wanderers en un duelo clave por el ascenso.

El comienzo de la era de Mario Salas en Cobreloa tendrá un obstáculo adicional: el técnico deberá armar su equipo con una lista importante de jugadores que no estarán disponibles en sus primeros desafíos.

El problema no se limita a un solo partido. El cuadro loíno tendrá ausencias tanto para su estreno por Copa Chile como para un encuentro de enorme importancia en la lucha por regresar a Primera División.

Para esta tarde cuando reciba a Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de Copa Chile, Salas no podrá contar con David Tapia, suspendido. Además, Felipe Fritz, Vicente Conelli, Bastián San Juan, Sebastián Zúñiga y Youssef González permanecen fuera por lesión.

Un problema que crece para el partido con Wanderers

La situación se vuelve todavía más exigente apenas unos días después del duelo copero. El sábado 26 de septiembre, los Zorros del Desierto tendrán que recibir a Santiago Wanderers por la fecha 26 de Primera B, en un enfrentamiento directo entre dos equipos que están peleando en la parte alta de la categoría. Para ese compromiso tampoco estarán disponibles Rodolfo González y Jorge Paul Gatica, ambos por suspensión.

Salas, por lo tanto, tendrá que encontrar soluciones rápidamente mientras comienza a instalar su idea de juego. El calendario no le dará demasiado margen para trabajar con tranquilidad antes de partidos que pueden marcar el rumbo del equipo.

Salas ya recibió las primeras señales del plantel

Pese al escenario, el Comandante se mostró conforme con lo que encontró durante sus primeras prácticas en Calama. “Es un desafío lindo poder estar en uno de los equipos grandes del país y sobre todo el desafío que tiene Cobreloa en estos momentos, que lógicamente es tratar de subir a Primera División”, sostuvo en el sitio oficial de los loínos.

El técnico también destacó la disposición de sus jugadores después de sus primeros entrenamientos y aseguró que encontró un grupo comprometido con el objetivo. “Los vimos muy bien, un grupo muy metido en lo que quiere y en el objetivo de poder lograr el ascenso. Me quedo con una sensación súper agradable y es de esperar que sigamos así para poder lograr el objetivo”, comentó.