Cobreloa yCoquimbo Unido se medirán en un atractivo encuentro por los octavos de final de la Copa Chile 2026, en un duelo norteño entre uno de los mejores equipos de la Primera B 2026 y el actual monarca de la división de honor de nuestro fútbol. La disputa está programada para este martes 22 de septiembre en el Estadio Zorros del Desierto, y contará tanto con transmisión televisiva como por plataformas de streaming.

El cruce se confirmó tras el término de la fase de grupos de la copa, donde Cobreloa selló su clasificación en la última fecha, al posicionarse como segundo lugar del Grupo C con 8 puntos, solo por detrás de Deportes Antofagasta. Por su lado, Coquimbo Unido superó de manera contundente la primera fase como líder invicto del Grupo A con 12 unidades.

¿Dónde y cómo ver en vivo Cobreloa vs Coquimbo?

El duelo de octavos de final entre Zorros y Piratas será emitido por las señales televisivas de TNT Sports Premium, además de contar con transmisión vía streaming por la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

Minuto a minuto: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Coquimbo?

Fecha: Martes 22 de septiembre de 2026

Hora: 20:30 horas.

Estadio: Zorros del Desierto, Calama.

El partido será dirigido por Nicolás Millas, con Sebastián Pérez y Marcia Castillo como asistentes, mientras que como cuarto árbitro estará designado Juan Sepúlveda. Cabe destacar que la Copa Chile 2026 solo cuenta con sistema VAR y AVAR en la final del certamen.

¿Cómo llegan Cobreloa y Coquimbo a los octavos de final?

Cobreloa pasó un verdadero terremoto durante las últimas semanas, ya que se confirmó la destitución de su técnico, César Bravo, y se confirmó la asunción de Mario Salas. Los Zorros se mantienen segundos en la divisón de plata, con la ilusión permanente del ascenso directo para la próxima temporada. Por otro lado, su clasificación a los octavos de la copa fue en la agonpia de los grupos, ya que venció por la mínima a Deportes La Serena y superó a los granates por un punto en la tabla para avanzar de fase.

Coquimbo Unido pasa por un complejo presente en el Campeonato Nacional 2026, ya que arrastra dos derrotas consecutivas que lo alejan de la zona de copas internacionales. En cambio la realidad en Copa Chile 2026 es completamente distinta, ya que superó invicto la fase de grupos, y en la fecha 6 derrotó por la cuenta mínima a San Marcos de Arica en condición de local.

Posibles formaciones para Cobreloa vs Coquimbo

Posible formación de Cobreloa: Hugo Araya; Bastián San Juan, Diego García, Rodoldo González; Cristian Muga, Facundo Velazco, Jorge Gatica, Lucas Cornejo, Tomás Aránguiz; Álvaro Delgado, Cristian Insaurralde. DT: Mario Salas.

Posible formación de Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Lukas Soza, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Benjamín Chandía, Pablo Rodríguez; Luis Riveros y Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Minuto a minuto de Cobreloa vs Coquimbo