Minuto a minuto de Coquimbo 0-1 Huachipato
- Sergio Fabián Núñez Rosas 66′
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- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Bravo
Toro
Vargas
Caroca
Antiñirre
Briceño
León
Sepúlveda
Altez
Rodríguez
Fabián
Núñez
Rosas
- Entrenador
-
0Jaime García
- Bench
-
1Sebastián Mella
-
3Benjamín Mellado
-
9Lionel Altamirano
-
10Ezequiel Cañete
-
16Luciano Arriagada
-
21Carlos Herrera
-
22Javier Cárcamo
-
23Cris Martínez
-
29Claudio Torres
Sánchez
Salinas
Hernandez
Gazzolo
Cornejo
Camargo
Galani
Zavala
Roberto
Andrés
Rodríguez
Salgado
Azócar
Johansen
- Entrenador
-
0Héctor Caputto Gómez
- Bench
-
1Gonzalo Flores
-
10Guido Vadalá
-
14Salvador Cordero
-
20Martín Barraza
-
26Lukas Soza
-
27L. Riveros
-
28Sebastián Cabrera
-
29Facundo Pons
-
30Benjamín Chandía
Coquimbo Unido y Huachipato finalizan el partido de la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2026, el que fue suspendido el pasado 30 de agosto por cuatro bombas de ruido que provocaron complicaciones físicas al portero acerero Christian Bravo, ya que estallaron a centímetros de él.
El juez Nicolás Gamboa detuvo el encuentro en los 68 minutos y los 22′ restantes (más descuentos) se disputarán este miércoles en el estadio Municipal de La Cisterna, recinto intermedio entre ambas regiones, por disposición de la ANFP.
¿Dónde ver EN VIVO Coquimbo vs Huachipato?
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora terminan su partido Coquimbo vs Huachipato?
- Fecha: Miércoles 16 de septiembre
- Hora: 18:00 horas
- Estadio: Municipal de La Cisterna
Árbitros de Coquimbo vs Huachipato
- Árbitro: Nicolás Gamboa
- 1er asistente: José Retamal
- 2do asistente: Carlos Venegas
- 4to árbitro: Fabián Reyes
- VAR: Reinerio Alvarado
- AVAR: Nicolás Medina
¿Cómo llegan Coquimbo vs Huachipato?
Coquimbo llega de dos derrotas consecutivas: ante U de Chile y Cobresal, resultados que lo tienen fuera de los puestos de clasificación internacional y con alguna inquietud por la zona de descenso.
Huachipato empató con Colo Colo y vio suspendido su compromiso con U de Concepción. Está cerca de los lugares de riesgo, aunque si gana los seis puntos pendientes se acerca incluso a las copas.
Formaciones de Coquimbo vs Huachipato
Formación de Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández (por Elvis Hernandez), Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Pablo Rodríguez; Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Lucas Pratto (por Alejandro Azócar). DT: Hernán Caputto.
Formación de Huachipato: Christian Bravo; Cristián Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Mario Briceño, Carlos Herrera (por Maicol León), Claudio Sepúlveda; Sergio Núñez, Cris Martínez (por Kevin Altez), Lionel Altamirano (por Harold Antiñirre) y Maximiliano Rodríguez. DT: Jaime García.