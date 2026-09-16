Minuto a minuto de Coquimbo 0-1 Huachipato

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 21
Huachipato
30/08/2026 20:00
Abandonado Bicentennial Francisco Sánchez Rumoroso Stadium – Coquimbo
Coquimbo Unido
  • Sergio Fabián Núñez Rosas 66′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
68 ‘
Huachipato
Sustitución : Cris Martínez
68 ‘
Huachipato
Sustitución : Lionel Altamirano
66 ‘
Huachipato
Gol : Sergio Fabián Núñez Rosas
62 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución : L. Riveros
60 ‘
Huachipato
Sustitución : Carlos Herrera
58 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Mario Briceño
35 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Elvis Hernandez
26 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Maicol León
Goal! Sergio Fabian Nunez Rosas scores to make it 0-1.
Sergio Fabian Nunez Rosas takes a left-footed shot and scores.
Huachipato
4-4-2
C. Bravo 12
C.
Bravo
Cristian Toro 20
Cristian
Toro
Nicolás Vargas 8
Nicolás
Vargas
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Harold Antiñirre 26
Harold
Antiñirre
Mario Briceño 7
Mario
Briceño
Maicol León 24
Maicol
León
Claudio Sepúlveda 6
Claudio
Sepúlveda
Kevin Altez 30
Kevin
Altez
Maximiliano Rodríguez 15
Maximiliano
Rodríguez
Sergio Fabián Núñez Rosas 19
Sergio
Fabián
Núñez
Rosas
  • Entrenador
  • 0
    Jaime García
  • Bench
  • 1
    Sebastián Mella
  • 3
    Benjamín Mellado
  • 9
    Lionel Altamirano
  • 10
    Ezequiel Cañete
  • 16
    Luciano Arriagada
  • 21
    Carlos Herrera
  • 22
    Javier Cárcamo
  • 23
    Cris Martínez
  • 29
    Claudio Torres
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Diego Sánchez 13
Diego
Sánchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Elvis Hernandez 4
Elvis
Hernandez
Benjamín Gazzolo 2
Benjamín
Gazzolo
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Alejandro Camargo 8
Alejandro
Camargo
Sebastián Galani 7
Sebastián
Galani
Cristián Zavala 15
Cristián
Zavala
Pablo Roberto Andrés Rodríguez Salgado 18
Pablo
Roberto
Andrés
Rodríguez
Salgado
Alejandro Azócar 11
Alejandro
Azócar
Nicolas Johansen 9
Nicolas
Johansen
  • Entrenador
  • 0
    Héctor Caputto Gómez
  • Bench
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 10
    Guido Vadalá
  • 14
    Salvador Cordero
  • 20
    Martín Barraza
  • 26
    Lukas Soza
  • 27
    L. Riveros
  • 28
    Sebastián Cabrera
  • 29
    Facundo Pons
  • 30
    Benjamín Chandía
2
Esquinas
6
2
Remates fuera de objetivo
5
8
Tiros Totales
8
66
Ataques
90
20
Ataques peligrosos
48
36
% de Posesión de Balón
64
1
Disparos Dentro del Área
6
7
Tiros fuera del área
2
1
Objetivos
0
7
Saques de puerta
2
7
Tiros libres
4
2
Faltas
5
3
Salvadas
2
3
Disparos Bloqueados
0
3
Sustituciones
1
20
Saques de banda
23
49
Pases largos
64
12
Placajes
7
202
Pases
353
137
Pases exitosos
293
68
Porcentaje de Pases Exitosos
83
2
Tarjetas amarillas
1
3
Disparos a puerta
3
10
Total de Cruces
32
2
Cruces Precisas
5
5
Intercepciones
10
32
Duelo Ganados
30
10
Intentos de regate
14
4
Regates exitosos
7
5
Pases clave
8
1
Grandes Oportunidades Creadas
0
40
Porcentaje de regates exitosos
50
20
Pases largos exitosos
42
41
Porcentaje de pases largos exitosos
66
9
Entradas Ganadas
5
Últimos enfrentamientos
COQ 3 – 1 HUA 07/03/2026
COQ 1 – 0 HUA 30/08/2025
HUA 0 – 0 COQ 12/04/2025
COQ 2 – 3 HUA 30/09/2024
HUA 1 – 3 COQ 03/05/2024

Coquimbo Unido y Huachipato finalizan el partido de la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2026, el que fue suspendido el pasado 30 de agosto por cuatro bombas de ruido que provocaron complicaciones físicas al portero acerero Christian Bravo, ya que estallaron a centímetros de él.

El juez Nicolás Gamboa detuvo el encuentro en los 68 minutos y los 22′ restantes (más descuentos) se disputarán este miércoles en el estadio Municipal de La Cisterna, recinto intermedio entre ambas regiones, por disposición de la ANFP.

¿Dónde ver EN VIVO Coquimbo vs Huachipato?

  • TV: TNT Sports Premium
  • Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora terminan su partido Coquimbo vs Huachipato?

  • Fecha: Miércoles 16 de septiembre
  • Hora: 18:00 horas
  • Estadio: Municipal de La Cisterna

Árbitros de Coquimbo vs Huachipato

  • Árbitro: Nicolás Gamboa
  • 1er asistente: José Retamal
  • 2do asistente: Carlos Venegas
  • 4to árbitro: Fabián Reyes
  • VAR: Reinerio Alvarado
  • AVAR: Nicolás Medina

¿Cómo llegan Coquimbo vs Huachipato?

Coquimbo llega de dos derrotas consecutivas: ante U de Chile y Cobresal, resultados que lo tienen fuera de los puestos de clasificación internacional y con alguna inquietud por la zona de descenso.

Huachipato empató con Colo Colo y vio suspendido su compromiso con U de Concepción. Está cerca de los lugares de riesgo, aunque si gana los seis puntos pendientes se acerca incluso a las copas.

Formaciones de Coquimbo vs Huachipato

Formación de Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández (por Elvis Hernandez), Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Pablo Rodríguez; Cristián Zavala, Nicolás Johansen y Lucas Pratto (por Alejandro Azócar). DT: Hernán Caputto.

Formación de Huachipato: Christian Bravo; Cristián Toro, Nicolás Vargas, Rafael Caroca; Mario Briceño, Carlos Herrera (por Maicol León), Claudio Sepúlveda; Sergio Núñez, Cris Martínez (por Kevin Altez), Lionel Altamirano (por Harold Antiñirre) y Maximiliano Rodríguez. DT: Jaime García.