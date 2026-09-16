Huachipato sostuvo la ventaja ante Coquimbo y terminó ganando por 1-0 tras la reanudación en el estadio Municipal de La Cisterna, en un compromiso válido por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2026.

El compromiso se inició el pasado 30 de agosto en el Francisco Sánchez Rumoroso, pero se detuvo en los 68′ por la caída de cuatro bombas de estruendo muy cerca de Christian Bravo, dejando al portero muy complicado de salud en el momento, aunque por suerte después tuvo una recuperación rápida.

Este resultado deja a los Acereros en la undécima posición con 28 puntos, aunque con un partido pendiente que los puede llevar a la décima. Los Piratas están actualmente en el puesto 10 con 29 unidades y deben mejorar si no quieren comprometerse con el descenso.

Los goles de Coquimbo vs Huachipato

El único gol del partido lo anotó Sergio Núñez antes de la interrupción en Coquimbo. El delantero de Huachipato aprovecho un grueso error de Elvis Hernandez, quien en la idea de habilitar hacia atrás a un compañero, terminó dejando solo a su rival, tanto que llegó en el mejor momento de los aurinegros y que terminó definiendo el partido en su contra.

Después de la reanudación en La Cisterna, por supuesto que hubo un ánimo más ofensivo de los coquimbanos, aunque los acercamientos estuvieron parejos de lado y lado.

No obstante, las dos llegadas más claras fueron de los Piratas: en los 86′ un zurdazo de Lucas Pratto que despeja en el área chica un defensa siderúrgico y en los 90+4′ un disparo también de pierna izquierda de Nicolás Johansen que se va sobre el travesaño, el que ejecutó en en inmejorable posición tras controlar de gran forma el esférico de la zona penal de los acereros.

Estadísticas de Coquimbo vs Huachipato

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 21 Huachipato Abandonado Bicentennial Francisco Sánchez Rumoroso Stadium – Coquimbo Coquimbo Unido Sergio Fabián Núñez Rosas 66′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 68 ‘ Huachipato Sustitución : Cris Martínez 68 ‘ Huachipato Sustitución : Lionel Altamirano 66 ‘ Huachipato Gol : Sergio Fabián Núñez Rosas 62 ‘ Coquimbo Unido Sustitución : L. Riveros 60 ‘ Huachipato Sustitución : Carlos Herrera 58 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Mario Briceño 35 ‘ Coquimbo Unido Tarjeta amarilla : Elvis Hernandez 26 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Maicol León Goal! Sergio Fabian Nunez Rosas scores to make it 0-1. Sergio Fabian Nunez Rosas takes a left-footed shot and scores. Huachipato Huachipato 4-4-2 12 C.

Bravo 20 Cristian

Toro 8 Nicolás

Vargas 5 Rafael

Caroca 26 Harold

Antiñirre 7 Mario

Briceño 24 Maicol

León 6 Claudio

Sepúlveda 30 Kevin

Altez 15 Maximiliano

Rodríguez 19 Sergio

Fabián

Núñez

Rosas Entrenador

0 Jaime García

Bench

1 Sebastián Mella



3 Benjamín Mellado



9 Lionel Altamirano



10 Ezequiel Cañete



16 Luciano Arriagada



21 Carlos Herrera



22 Javier Cárcamo



23 Cris Martínez



29 Claudio Torres

Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-2-3-1 13 Diego

Sánchez 17 Francisco

Salinas 4 Elvis

Hernandez 2 Benjamín

Gazzolo 16 Juan

Cornejo 8 Alejandro

Camargo 7 Sebastián

Galani 15 Cristián

Zavala 18 Pablo

Roberto

Andrés

Rodríguez

Salgado 11 Alejandro

Azócar 9 Nicolas

Johansen Entrenador

0 Héctor Caputto Gómez

Bench

1 Gonzalo Flores



10 Guido Vadalá



14 Salvador Cordero



20 Martín Barraza



26 Lukas Soza



27 L. Riveros



28 Sebastián Cabrera



29 Facundo Pons



30 Benjamín Chandía

2 Esquinas 6 2 Remates fuera de objetivo 5 8 Tiros Totales 8 66 Ataques 90 20 Ataques peligrosos 48 36 % de Posesión de Balón 64 1 Disparos Dentro del Área 6 7 Tiros fuera del área 2 1 Objetivos 0 7 Saques de puerta 2 7 Tiros libres 4 2 Faltas 5 3 Salvadas 2 3 Disparos Bloqueados 0 3 Sustituciones 1 20 Saques de banda 23 49 Pases largos 64 12 Placajes 7 202 Pases 353 137 Pases exitosos 293 68 Porcentaje de Pases Exitosos 83 2 Tarjetas amarillas 1 3 Disparos a puerta 3 10 Total de Cruces 32 2 Cruces Precisas 5 5 Intercepciones 10 32 Duelo Ganados 30 10 Intentos de regate 14 4 Regates exitosos 7 5 Pases clave 8 1 Grandes Oportunidades Creadas 0 40 Porcentaje de regates exitosos 50 20 Pases largos exitosos 42 41 Porcentaje de pases largos exitosos 66 9 Entradas Ganadas 5 Últimos enfrentamientos COQ 3 – 1 HUA 07/03/2026 COQ 1 – 0 HUA 30/08/2025 HUA 0 – 0 COQ 12/04/2025 COQ 2 – 3 HUA 30/09/2024 HUA 1 – 3 COQ 03/05/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo y Huachipato?

Coquimbo Unido está inserto en los octavos de final de la Copa Chile y vuelve a la cancha el próximo martes 22 de septiembre a las 20:30 horas ante Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto de Calama, por el duelo de ida (la vuelta es el 7 de octubre en el Francisco Sánchez Rumoroso).

Huachipato ya quedó fuera de ese torneo y su retorno a la acción será el viernes 2 de octubre a las 20:00 horas en el último duelo pendiente que tiene contra U de Concepción en el Ester Roa Rebolledo por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.