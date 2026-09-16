Huachipato sostuvo la ventaja ante Coquimbo y terminó ganando por 1-0 tras la reanudación en el estadio Municipal de La Cisterna, en un compromiso válido por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2026.
El compromiso se inició el pasado 30 de agosto en el Francisco Sánchez Rumoroso, pero se detuvo en los 68′ por la caída de cuatro bombas de estruendo muy cerca de Christian Bravo, dejando al portero muy complicado de salud en el momento, aunque por suerte después tuvo una recuperación rápida.
Este resultado deja a los Acereros en la undécima posición con 28 puntos, aunque con un partido pendiente que los puede llevar a la décima. Los Piratas están actualmente en el puesto 10 con 29 unidades y deben mejorar si no quieren comprometerse con el descenso.
Los goles de Coquimbo vs Huachipato
El único gol del partido lo anotó Sergio Núñez antes de la interrupción en Coquimbo. El delantero de Huachipato aprovecho un grueso error de Elvis Hernandez, quien en la idea de habilitar hacia atrás a un compañero, terminó dejando solo a su rival, tanto que llegó en el mejor momento de los aurinegros y que terminó definiendo el partido en su contra.
Después de la reanudación en La Cisterna, por supuesto que hubo un ánimo más ofensivo de los coquimbanos, aunque los acercamientos estuvieron parejos de lado y lado.
No obstante, las dos llegadas más claras fueron de los Piratas: en los 86′ un zurdazo de Lucas Pratto que despeja en el área chica un defensa siderúrgico y en los 90+4′ un disparo también de pierna izquierda de Nicolás Johansen que se va sobre el travesaño, el que ejecutó en en inmejorable posición tras controlar de gran forma el esférico de la zona penal de los acereros.
Estadísticas de Coquimbo vs Huachipato
- Sergio Fabián Núñez Rosas 66′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Bravo
Toro
Vargas
Caroca
Antiñirre
Briceño
León
Sepúlveda
Altez
Rodríguez
Fabián
Núñez
Rosas
- Entrenador
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0Jaime García
- Bench
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1Sebastián Mella
-
3Benjamín Mellado
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9Lionel Altamirano
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10Ezequiel Cañete
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16Luciano Arriagada
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21Carlos Herrera
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22Javier Cárcamo
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23Cris Martínez
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29Claudio Torres
Sánchez
Salinas
Hernandez
Gazzolo
Cornejo
Camargo
Galani
Zavala
Roberto
Andrés
Rodríguez
Salgado
Azócar
Johansen
- Entrenador
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0Héctor Caputto Gómez
- Bench
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1Gonzalo Flores
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10Guido Vadalá
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14Salvador Cordero
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20Martín Barraza
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26Lukas Soza
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27L. Riveros
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28Sebastián Cabrera
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29Facundo Pons
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30Benjamín Chandía
¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo y Huachipato?
Coquimbo Unido está inserto en los octavos de final de la Copa Chile y vuelve a la cancha el próximo martes 22 de septiembre a las 20:30 horas ante Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto de Calama, por el duelo de ida (la vuelta es el 7 de octubre en el Francisco Sánchez Rumoroso).
Huachipato ya quedó fuera de ese torneo y su retorno a la acción será el viernes 2 de octubre a las 20:00 horas en el último duelo pendiente que tiene contra U de Concepción en el Ester Roa Rebolledo por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.