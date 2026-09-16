Huachipato sostuvo la ventaja ante Coquimbo y terminó ganando por 1-0 tras la reanudación en el estadio Municipal de La Cisterna, en un compromiso válido por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2026.

El compromiso se inició el pasado 30 de agosto en el Francisco Sánchez Rumoroso, pero se detuvo en los 68′ por la caída de cuatro bombas de estruendo muy cerca de Christian Bravo, dejando al portero muy complicado de salud en el momento, aunque por suerte después tuvo una recuperación rápida.

Este resultado deja a los Acereros en la undécima posición con 28 puntos, aunque con un partido pendiente que los puede llevar a la décima. Los Piratas están actualmente en el puesto 10 con 29 unidades y deben mejorar si no quieren comprometerse con el descenso.

Los goles de Coquimbo vs Huachipato

El único gol del partido lo anotó Sergio Núñez antes de la interrupción en Coquimbo. El delantero de Huachipato aprovecho un grueso error de Elvis Hernandez, quien en la idea de habilitar hacia atrás a un compañero, terminó dejando solo a su rival, tanto que llegó en el mejor momento de los aurinegros y que terminó definiendo el partido en su contra.

Después de la reanudación en La Cisterna, por supuesto que hubo un ánimo más ofensivo de los coquimbanos, aunque los acercamientos estuvieron parejos de lado y lado.

No obstante, las dos llegadas más claras fueron de los Piratas: en los 86′ un zurdazo de Lucas Pratto que despeja en el área chica un defensa siderúrgico y en los 90+4′ un disparo también de pierna izquierda de Nicolás Johansen que se va sobre el travesaño, el que ejecutó en en inmejorable posición tras controlar de gran forma el esférico de la zona penal de los acereros.

Estadísticas de Coquimbo vs Huachipato

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 21
Huachipato
30/08/2026 20:00
Abandonado Bicentennial Francisco Sánchez Rumoroso Stadium – Coquimbo
Coquimbo Unido
  • Sergio Fabián Núñez Rosas 66′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
68 ‘
Huachipato
Sustitución : Cris Martínez
68 ‘
Huachipato
Sustitución : Lionel Altamirano
66 ‘
Huachipato
Gol : Sergio Fabián Núñez Rosas
62 ‘
Coquimbo Unido
Sustitución : L. Riveros
60 ‘
Huachipato
Sustitución : Carlos Herrera
58 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Mario Briceño
35 ‘
Coquimbo Unido
Tarjeta amarilla : Elvis Hernandez
26 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Maicol León
Goal! Sergio Fabian Nunez Rosas scores to make it 0-1.
Sergio Fabian Nunez Rosas takes a left-footed shot and scores.
Huachipato
4-4-2
C. Bravo 12
C.
Bravo
Cristian Toro 20
Cristian
Toro
Nicolás Vargas 8
Nicolás
Vargas
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Harold Antiñirre 26
Harold
Antiñirre
Mario Briceño 7
Mario
Briceño
Maicol León 24
Maicol
León
Claudio Sepúlveda 6
Claudio
Sepúlveda
Kevin Altez 30
Kevin
Altez
Maximiliano Rodríguez 15
Maximiliano
Rodríguez
Sergio Fabián Núñez Rosas 19
Sergio
Fabián
Núñez
Rosas
  • Entrenador
  • 0
    Jaime García
  • Bench
  • 1
    Sebastián Mella
  • 3
    Benjamín Mellado
  • 9
    Lionel Altamirano
  • 10
    Ezequiel Cañete
  • 16
    Luciano Arriagada
  • 21
    Carlos Herrera
  • 22
    Javier Cárcamo
  • 23
    Cris Martínez
  • 29
    Claudio Torres
Coquimbo Unido
4-2-3-1
Diego Sánchez 13
Diego
Sánchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Elvis Hernandez 4
Elvis
Hernandez
Benjamín Gazzolo 2
Benjamín
Gazzolo
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
Alejandro Camargo 8
Alejandro
Camargo
Sebastián Galani 7
Sebastián
Galani
Cristián Zavala 15
Cristián
Zavala
Pablo Roberto Andrés Rodríguez Salgado 18
Pablo
Roberto
Andrés
Rodríguez
Salgado
Alejandro Azócar 11
Alejandro
Azócar
Nicolas Johansen 9
Nicolas
Johansen
  • Entrenador
  • 0
    Héctor Caputto Gómez
  • Bench
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 10
    Guido Vadalá
  • 14
    Salvador Cordero
  • 20
    Martín Barraza
  • 26
    Lukas Soza
  • 27
    L. Riveros
  • 28
    Sebastián Cabrera
  • 29
    Facundo Pons
  • 30
    Benjamín Chandía
2
Esquinas
6
2
Remates fuera de objetivo
5
8
Tiros Totales
8
66
Ataques
90
20
Ataques peligrosos
48
36
% de Posesión de Balón
64
1
Disparos Dentro del Área
6
7
Tiros fuera del área
2
1
Objetivos
0
7
Saques de puerta
2
7
Tiros libres
4
2
Faltas
5
3
Salvadas
2
3
Disparos Bloqueados
0
3
Sustituciones
1
20
Saques de banda
23
49
Pases largos
64
12
Placajes
7
202
Pases
353
137
Pases exitosos
293
68
Porcentaje de Pases Exitosos
83
2
Tarjetas amarillas
1
3
Disparos a puerta
3
10
Total de Cruces
32
2
Cruces Precisas
5
5
Intercepciones
10
32
Duelo Ganados
30
10
Intentos de regate
14
4
Regates exitosos
7
5
Pases clave
8
1
Grandes Oportunidades Creadas
0
40
Porcentaje de regates exitosos
50
20
Pases largos exitosos
42
41
Porcentaje de pases largos exitosos
66
9
Entradas Ganadas
5
Últimos enfrentamientos
COQ 3 – 1 HUA 07/03/2026
COQ 1 – 0 HUA 30/08/2025
HUA 0 – 0 COQ 12/04/2025
COQ 2 – 3 HUA 30/09/2024
HUA 1 – 3 COQ 03/05/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo y Huachipato?

Coquimbo Unido está inserto en los octavos de final de la Copa Chile y vuelve a la cancha el próximo martes 22 de septiembre a las 20:30 horas ante Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto de Calama, por el duelo de ida (la vuelta es el 7 de octubre en el Francisco Sánchez Rumoroso).

Huachipato ya quedó fuera de ese torneo y su retorno a la acción será el viernes 2 de octubre a las 20:00 horas en el último duelo pendiente que tiene contra U de Concepción en el Ester Roa Rebolledo por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.