Cobresal y Coquimbo Unido se miden este sábado en el Estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026. Los Mineros son penúltimos con 21 puntos y en zona de descenso directo, en lo que es una de las temporadas más difíciles de su historia reciente. Los Piratas, en cambio, llegan décimos con 29 unidades y en busca de la regularidad que les permita alejarse definitivamente de la zona de peligro. Tres puntos fundamentales para ambos, aunque por razones distintas.

El antecedente entre ambos en esta temporada fue la victoria 3-2 de Coquimbo Unido el 3 de abril en el Francisco Sánchez Rumoroso, en la séptima fecha del campeonato. Este sábado la revancha se juega en la altura de El Salvador, donde Cobresal ha mostrado ser un equipo diferente al que sale de visita.

¿Dónde y cómo ver en vivo Cobresal vs Coquimbo Unido?

Cobresal vs Coquimbo Unido será transmitido por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Coquimbo Unido?

Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026

Hora: 15:00 horas

Estadio: Estadio El Cobre, El Salvador

El partido será dirigido por José Cabero, con Ignacio Cerda y Marcia Castillo como asistentes y Cristián Droguett como cuarto árbitro. El VAR estará a cargo de Diego Flores, con Jorge Oses como AVAR.

Cómo llegan Cobresal y Coquimbo Unido a la fecha 23

Cobresal llega penúltimo con 21 puntos y en una situación que se agrava fecha a fecha. Los Mineros de Gustavo Huerta fueron goleados 0-3 por Deportes Limache en la fecha 22, partido marcado por la expulsión de Franco Bechtholdt al minuto 22 tras revisión del VAR, que dejó al equipo con diez hombres durante prácticamente todo el partido. Con tres derrotas consecutivas y sin anotar en los últimos dos encuentros, la urgencia de ganar en casa es máxima para salir de la zona de descenso.

Coquimbo Unido llega décimo con 29 puntos, pero también viene de un golpe: la derrota 2-4 ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional en la fecha 22, resultado que frenó una pequeña racha de resultados positivos. Los Piratas de Hernán Caputto tienen suficiente margen sobre la zona de peligro, pero necesitan ganar para no verse arrastrados hacia abajo en una tabla que sigue muy apretada.

Formaciones probables para Cobresal vs Coquimbo Unido

Cobresal formaría con: Matías Olguín; José Tiznado, Christian Moreno, Franco Bechtholdt, Antonio Castillo; Benjamín Valenzuela, Felipe Villagrán, César Yanis; Julián Brea, Víctor Campos y Steffan Pino. DT: Gustavo Huerta.

Coquimbo Unido respondería con: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández, Sebastián Cabrera; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Alejandro Azócar, Pablo Rodríguez; Luis Riveros y Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Minuto a minuto de Cobresal vs Coquimbo Unido