Datos Clave El monto: Una pequeña empresa de publicidad y marketing denunció que la institución deportiva mantiene una deuda cercana a los $15 millones. El origen: Los pagos pendientes se arrastran desde el mes de febrero de 2026, correspondientes a diversos trabajos gráficos solicitados para torneos internacionales y locales. El antecedente: No es el primer escándalo financiero del club durante este año, ya que recientemente debieron regularizar una deuda de más de $2 millones con la dueña de un minimarket local.

El fútbol chileno suma una nueva polémica fuera de las canchas. Una pyme familiar de la Región del Biobío alzó la voz para denunciar el complejo momento económico que atraviesa debido al no pago de millonarios servicios prestados a una institución deportiva de la máxima categoría.

Se trata de Rimi, una pequeña empresa de publicidad y marketing con sede en la comuna de Chiguayante. El equipo denunciado es Huachipato, elenco que además de arrastrar un complejo momento deportivo en las últimas posiciones del torneo, suma ahora una nueva crisis institucional.

¿Por qué Huachipato debe 15 millones a la pyme Rimi?

De acuerdo a la denuncia realizada por Minerva Manosalva, representante de la empresa afectada, el cuadro ‘acerero’ mantiene pagos pendientes con ellos desde fines de febrero de 2026. La deuda total asciende a casi $15.000.000.

“El club no ha cumplido con los trabajos que nosotros le realizamos y nos tiene pendientes los pagos. Esto se arrastra de Copa Libertadores, del partido con Carabobo”, detalló la emprendedora en diálogo con Agencia Uno.

Respecto a las labores específicas que no han sido remuneradas, desde la pyme explicaron: “Hicimos las gráficas, las instalamos y desinstalamos otras que no debían aparecer en la transmisión. También les hicimos trabajos en Copa de la Liga, que tampoco han cumplido con pagar, y así sucesivamente”.

¿Qué dijo la empresa afectada por las deudas del cuadro acerero?

La situación ha generado profunda angustia en la familia detrás de la pyme, especialmente por las inversiones que debieron realizar para satisfacer las exigencias de un equipo profesional.

“Le exigimos al club que se ponga las pilas, que por favor nos cumpla. Nosotros adquirimos una máquina para poder cumplirle a ellos a cabalidad y ellos no nos han cumplido a nosotros”, relató Manosalva, agregando que exigen una respuesta inmediata porque “esto se arrastra desde marzo, y ya estamos en septiembre”.

Pese a los intentos de la prensa por obtener una versión oficial por parte de la directiva de Huachipato, desde la institución siderúrgica indicaron que no responderán, por el momento, a estas graves acusaciones.

El antecedente: ¿Qué pasó con la deuda de Huachipato y la “Tía Sandrita”?

Este nuevo caso agrava el presente institucional del elenco de Talcahuano, ya que no es la primera deuda con trabajadores locales que se destapa públicamente este año.

Durante el mes de agosto, se reveló que la directiva ‘acerera’ adeudaba más de $2.000.000 a la “Tía Sandrita”, una locataria de 70 años dueña de un minimarket ubicado en el tradicional barrio Las Higueras. Tras el repudio generalizado y el escándalo mediático generado por el caso, el club finalmente se puso al día y pagó lo adeudado por concepto de colaciones.