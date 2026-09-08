Datos Clave El partido: El duelo entre Universidad de Concepción y Huachipato fue postergado por la ANFP. El motivo: Según el periodista Carlos Campos, la Delegación Presidencial no autorizó el duelo por falta de contingente policial. Nueva fecha: El ente rector del fútbol chileno no adelantó cuándo se jugará el compromiso.

La lucha por el descenso en el Campeonato Nacional tendrá que esperar. La ANFP confirmó este martes que el partido entre Universidad de Concepción y Huachipato, previsto para el domingo 13 de septiembre en el Estadio Ester Roa Rebolledo, fue postergado a una fecha aún sin definir. El motivo fue la falta de contingente policial disponible en la Región del Biobío, producto de otro evento que tendrá lugar en la zona durante ese fin de semana.

¿Por qué se postergó la U de Concepción vs Huachipato?

La Delegación Presidencial de la Región del Biobío no autorizó la realización del partido al no contar con el personal de Carabineros necesario para garantizar la seguridad del evento. Según informó el periodista Carlos Campos, la razón es el Rally WRC Chile Biobío 2026, quinta fecha del Mundial de Rally, que se disputará en la zona entre el jueves 10 y el domingo 13 de septiembre y requiere un amplio operativo en la región.

La ANFP aún no ha definido cuándo se jugará el partido postergado. La nueva fecha quedará por determinar en los próximos días.

🚨 Oficial:



Tal como adelantamos ayer, el partido entre U. de Conce y Huachipato no se jugará el domingo a las 12:30 horas en el Ester Roa



¿El motivo? Carabineros argumenta que no contará con el contingente necesario, dada la realización del WRC 2026 en el Biobío pic.twitter.com/Vu1oyol5SX — Carlos Campos (@carlosicampos) September 8, 2026

Un duelo clave en la lucha por el descenso

La postergación afecta a dos equipos que pelean directamente en la parte baja de la tabla. Universidad de Concepción suma 22 puntos y se encuentra apenas un punto por encima de Cobresal, que actualmente ocupa el puesto de descenso. Huachipato, en tanto, acumula 25 unidades, solo tres más que el Campanil, lo que lo mantiene en zona de riesgo si el ritmo de resultados no mejora.

Con el Campeonato Nacional entrando en su recta final, el partido postergado podría tener consecuencias directas en la definición del descenso, dependiendo de cuándo se reprograme y cómo evolucionen los resultados de los equipos involucrados y los que los rodean en la tabla.

¿Cuándo juegan U de Concepción vs Huachipato?

Si bien la ANFP ya confirmó la postergación del duelo entre Universidad de Concepción y Huachipato por la fecha 23 del Campeonato Nacional, no adelantó cuándo se jugará, por lo que habrá que esperar por la programación por parte del ente rector del fútbol chileno.