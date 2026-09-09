El pasado martes la ANFP confirmó la postergación de un duelo clave en la lucha por el descenso en el Campeonato Nacional. Se trata del duelo entre la Universidad de Concepción y Huachipato, previsto inicialmente para este domingo 13 de septiembre.

La falta de contingente policial en la Región del BioBío provocó que la Delegación Presidencial no autorizara el compromiso entre el Campanil y los Acereros, obligando al ente rector del fútbol chileno a buscar una nueva fecha para llevarlo a cabo.

¿Por qué se aplazó el U de Concepción vs Huachipato?

Las autoridades tomaron la decisión de no autorizar el partido entre Universidad de Concepción y Huachipato debido a que no contaban con el personal de Carabineros necesario para resguardar la seguridad en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Quien entregó más detalles al respecto fue el periodista Carlos Campos, quien reveló que el motivo es la realización del Rally WRC Chile BioBío 2026, quinta fecha del Mundial de Rally, que tendrá lugar en la zona entre el jueves 10 y el domingo 13 de septiembre.

¿Cuándo juega U de Concepción vs Huachipato?

Universidad de Concepción y Huachipato finalmente jugarán el próximo viernes 2 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

La ANFP agendó el partido para ese día aprovechando que no habrá acción en el Campeonato Nacional producto de la fecha FIFA de septiembre y octubre, donde Chile enfrentará a Estados Unidos, Canadá y México en tres duelos amistoso.

La importancia del U de Concepción vs Huachipato

El cruce entre el Campanil y el elenco del acero asoma como clave en la lucha por evitar el descenso en el Campeonato Nacional. Universidad de Concepción tiene 22 puntos, solo uno más que Cobresal que ocupa el último puesto de descenso.

Por su parte, Huachipato suma 25 unidades, solo tres más que el Campanil, por lo que ambos están en riesgo en la parte baja de la tabla de posiciones. Con el torneo entrando en la recta final, este compromiso puede ser decisivo para el objetivo de ambos equipos de evitar la pérdida de la categoría.