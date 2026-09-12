Cobresal consiguió un triunfo vital en el Campeonato Nacional. Los mineros derrotaron por 3-2 a Coquimbo Unido en un emocionante compromiso y lograron salir de la zona de descenso.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Huerta sumó 24 unidades y escaló hasta el antepenúltimo puesto de la tabla de posiciones, superando a Universidad de Concepción que tiene un partido menos. Por su parte, los piratas se quedaron en el décimo lugar con 29 unidades y se complicaron en su lucha por clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

Los goles de Cobresal vs Coquimbo

Cobresal abrió el marcador en el minuto 41, cuando tras un tiro de esquina desde el sector izquierdo Juan Fuentes sorprendió en el primer palo y de cabeza superó a Diego Sánchez para poner el 1-0. Sin embargo, Coquimbo encontró el empate solo cinco minutos más tarde tras una gran jugada colectiva por el sector derecho que Pablo Rodríguez finiquitó de gran forma en el área chica (45+4′).

Ya en el complemento, los mineros golpearon con dos dianas consecutivas. La primera fue en el minuto 56, cuando Christian Moreno aprovechó un córner servido desde la derecha para superar a Sánchez y poner nuevamente en ventaja a su equipo. El tercero, en tanto, llegó a los 60 tras un nuevo centro de Felipe Villagrán que encontró la cabeza de Guillermo Pacheco en el segundo palo para estirar las cifras.

El segundo descuento del Barbón, en tanto, llegó sobre el final del encuentro. En el minuto 86, Sebastián Cabrera lanzó un balón al área desde el sector izquierdo y Lucas Pratto conectó en el área chica para poner el 3-2 definitivo.

Estadísticas de Cobresal vs Coquimbo

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23
Coquimbo Unido
12/09/2026 15:00
Medio Tiempo – El Salvador
Cobresal
  • Pablo Roberto Andrés Rodríguez Salgado 45′
  • Juan Fuentes 41′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
45 + 3 ‘
Coquimbo Unido
Gol : Pablo Roberto Andrés Rodríguez Salgado
41 ‘
Cobresal
Gol : Juan Fuentes
[ +3 ‘ ] Goal! Pablo Rodriguez scores to make it 1-1, assisted by Benjamin Chandia.
[ +3 ‘ ] Pablo Rodriguez scores with a left-footed shot.
Goal! Juan Eduardo Fuentes scores to make it 1-0, assisted by Felipe Villagran.
Shot – Juan Eduardo Fuentes Head Shot Goal
Coquimbo Unido
4-4-2
Diego Sánchez 13
Diego
Sánchez
Francisco Salinas 17
Francisco
Salinas
Benjamín Gazzolo 2
Benjamín
Gazzolo
Lukas Soza 26
Lukas
Soza
Juan Cornejo 16
Juan
Cornejo
L. Riveros 27
L.
Riveros
Alejandro Camargo 8
Alejandro
Camargo
Sebastián Galani 7
Sebastián
Galani
Benjamín Chandía 30
Benjamín
Chandía
Nicolas Johansen 9
Nicolas
Johansen
Pablo Roberto Andrés Rodríguez Salgado 18
Pablo
Roberto
Andrés
Rodríguez
Salgado
  • Entrenador
  • 0
    Héctor Caputto Gómez
  • Bench
  • 1
    Gonzalo Flores
  • 3
    Manuel Fernández
  • 10
    Guido Vadalá
  • 11
    Alejandro Azócar
  • 12
    Lucas Pratto
  • 14
    Salvador Cordero
  • 19
    Joshua Arancibia
  • 23
    Matías Zepeda
  • 28
    Sebastián Cabrera
Cobresal
4-2-3-1
Matías Olguín 36
Matías
Olguín
Luis Pastur 23
Luis
Pastur
José Tiznado 20
José
Tiznado
Chirstian Moreno 18
Chirstian
Moreno
Antonio Castillo 15
Antonio
Castillo
Juan Fuentes 17
Juan
Fuentes
Felipe Andrés Villagrán Rivera 38
Felipe
Andrés
Villagrán
Rivera
Janpol Morales 39
Janpol
Morales
Franco Frías 32
Franco
Frías
Julián Brea 11
Julián
Brea
S. Pino 8
S.
Pino
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Huerta Araya
  • Bench
  • 4
    Rodrigo Sandoval
  • 6
    Esteban Cristóbal Valencia
  • 7
    César Yanis
  • 10
    Bryan Carvallo
  • 12
    Alejandro Santander
  • 13
    Benjamin Valenzuela
  • 14
    Renato Huerta
  • 37
    Martín Espinoza
  • 43
    Victor Campos
1
Esquinas
5
5
Remates fuera de objetivo
3
11
Tiros Totales
6
38
Ataques
48
9
Ataques peligrosos
27
48
% de Posesión de Balón
52
46
Caja fuerte para pelotas
50
4
Disparos Dentro del Área
3
7
Tiros fuera del área
3
1
Fuera de juego
0
1
Objetivos
1
6
Saques de puerta
4
9
Intentos de gol
4
6
Tiros libres
6
6
Faltas
6
0
Salvadas
4
1
Disparos Bloqueados
2
0
Sustituciones
2
6
Saques de banda
13
24
Pases largos
31
3
Placajes
7
1
Asistencias
1
222
Pases
230
192
Pases exitosos
194
86
Porcentaje de Pases Exitosos
84
5
Disparos a puerta
1
4
Total de Cruces
17
2
Cruces Precisas
3
5
Intercepciones
5
10
Duelo Ganados
17
5
Intentos de regate
4
3
Regates exitosos
1
8
Pases clave
6
2
Grandes Oportunidades Creadas
0
1
Grandes Oportunidades Perdidas
0
60
Porcentaje de regates exitosos
25
12
Pases largos exitosos
20
50
Porcentaje de pases largos exitosos
65
3
Entradas Ganadas
5
Últimos enfrentamientos
CSL 2 – 3 COQ 03/04/2026
COQ 2 – 1 CSL 10/08/2025
CSL 0 – 0 COQ 23/03/2025
CSL 1 – 1 COQ 09/03/2025
COQ 2 – 0 CSL 08/02/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal y Coquimbo?

Cobresal estará casi un mes sin jugar debido al receso por la fecha FIFA, donde La Roja tendrá una gira por Norteamérica. Considerando que los mineros no avanzaron en la Copa Chile, volverán a ver acción en el Campeonato Nacional recién el próximo 10 de octubre cuando visiten a la Universidad de Concepción en un duelo clave por no descender.

Por su parte, Coquimbo Unido volverá a saltar a la cancha el próximo martes 22 de septiembre cuando enfrente a Cobreloa por los octavos de final de ida de la Copa Chile. La vuelta está programada para el 7 de octubre. Su próximo compromiso en el torneo, en tanto, está previsto para el 11 de octubre frente a Colo Colo.