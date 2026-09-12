Cobresal consiguió un triunfo vital en el Campeonato Nacional. Los mineros derrotaron por 3-2 a Coquimbo Unido en un emocionante compromiso y lograron salir de la zona de descenso.
Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Huerta sumó 24 unidades y escaló hasta el antepenúltimo puesto de la tabla de posiciones, superando a Universidad de Concepción que tiene un partido menos. Por su parte, los piratas se quedaron en el décimo lugar con 29 unidades y se complicaron en su lucha por clasificar a la próxima Copa Sudamericana.
Los goles de Cobresal vs Coquimbo
Cobresal abrió el marcador en el minuto 41, cuando tras un tiro de esquina desde el sector izquierdo Juan Fuentes sorprendió en el primer palo y de cabeza superó a Diego Sánchez para poner el 1-0. Sin embargo, Coquimbo encontró el empate solo cinco minutos más tarde tras una gran jugada colectiva por el sector derecho que Pablo Rodríguez finiquitó de gran forma en el área chica (45+4′).
Ya en el complemento, los mineros golpearon con dos dianas consecutivas. La primera fue en el minuto 56, cuando Christian Moreno aprovechó un córner servido desde la derecha para superar a Sánchez y poner nuevamente en ventaja a su equipo. El tercero, en tanto, llegó a los 60 tras un nuevo centro de Felipe Villagrán que encontró la cabeza de Guillermo Pacheco en el segundo palo para estirar las cifras.
El segundo descuento del Barbón, en tanto, llegó sobre el final del encuentro. En el minuto 86, Sebastián Cabrera lanzó un balón al área desde el sector izquierdo y Lucas Pratto conectó en el área chica para poner el 3-2 definitivo.
Estadísticas de Cobresal vs Coquimbo
- Pablo Roberto Andrés Rodríguez Salgado 45′
- Juan Fuentes 41′
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- Estadísticas de equipos
Sánchez
Salinas
Gazzolo
Soza
Cornejo
Riveros
Camargo
Galani
Chandía
Johansen
Roberto
Andrés
Rodríguez
Salgado
- Entrenador
-
0Héctor Caputto Gómez
- Bench
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1Gonzalo Flores
-
3Manuel Fernández
-
10Guido Vadalá
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11Alejandro Azócar
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12Lucas Pratto
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14Salvador Cordero
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19Joshua Arancibia
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23Matías Zepeda
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28Sebastián Cabrera
Olguín
Pastur
Tiznado
Moreno
Castillo
Fuentes
Andrés
Villagrán
Rivera
Morales
Frías
Brea
Pino
- Entrenador
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0Gustavo Huerta Araya
- Bench
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4Rodrigo Sandoval
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6Esteban Cristóbal Valencia
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7César Yanis
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10Bryan Carvallo
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12Alejandro Santander
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13Benjamin Valenzuela
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14Renato Huerta
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37Martín Espinoza
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43Victor Campos
¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal y Coquimbo?
Cobresal estará casi un mes sin jugar debido al receso por la fecha FIFA, donde La Roja tendrá una gira por Norteamérica. Considerando que los mineros no avanzaron en la Copa Chile, volverán a ver acción en el Campeonato Nacional recién el próximo 10 de octubre cuando visiten a la Universidad de Concepción en un duelo clave por no descender.
Por su parte, Coquimbo Unido volverá a saltar a la cancha el próximo martes 22 de septiembre cuando enfrente a Cobreloa por los octavos de final de ida de la Copa Chile. La vuelta está programada para el 7 de octubre. Su próximo compromiso en el torneo, en tanto, está previsto para el 11 de octubre frente a Colo Colo.