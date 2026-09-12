Cobresal consiguió un triunfo vital en el Campeonato Nacional. Los mineros derrotaron por 3-2 a Coquimbo Unido en un emocionante compromiso y lograron salir de la zona de descenso.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Huerta sumó 24 unidades y escaló hasta el antepenúltimo puesto de la tabla de posiciones, superando a Universidad de Concepción que tiene un partido menos. Por su parte, los piratas se quedaron en el décimo lugar con 29 unidades y se complicaron en su lucha por clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

Los goles de Cobresal vs Coquimbo

Cobresal abrió el marcador en el minuto 41, cuando tras un tiro de esquina desde el sector izquierdo Juan Fuentes sorprendió en el primer palo y de cabeza superó a Diego Sánchez para poner el 1-0. Sin embargo, Coquimbo encontró el empate solo cinco minutos más tarde tras una gran jugada colectiva por el sector derecho que Pablo Rodríguez finiquitó de gran forma en el área chica (45+4′).

Ya en el complemento, los mineros golpearon con dos dianas consecutivas. La primera fue en el minuto 56, cuando Christian Moreno aprovechó un córner servido desde la derecha para superar a Sánchez y poner nuevamente en ventaja a su equipo. El tercero, en tanto, llegó a los 60 tras un nuevo centro de Felipe Villagrán que encontró la cabeza de Guillermo Pacheco en el segundo palo para estirar las cifras.

El segundo descuento del Barbón, en tanto, llegó sobre el final del encuentro. En el minuto 86, Sebastián Cabrera lanzó un balón al área desde el sector izquierdo y Lucas Pratto conectó en el área chica para poner el 3-2 definitivo.

Estadísticas de Cobresal vs Coquimbo

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 23 Coquimbo Unido Medio Tiempo – El Salvador Cobresal Pablo Roberto Andrés Rodríguez Salgado 45′ Juan Fuentes 41′ Resumen

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Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 45 + 3 ‘ Coquimbo Unido Gol : Pablo Roberto Andrés Rodríguez Salgado 41 ‘ Cobresal Gol : Juan Fuentes [ +3 ‘ ] Goal! Pablo Rodriguez scores to make it 1-1, assisted by Benjamin Chandia. [ +3 ‘ ] Pablo Rodriguez scores with a left-footed shot. Goal! Juan Eduardo Fuentes scores to make it 1-0, assisted by Felipe Villagran. Shot – Juan Eduardo Fuentes Head Shot Goal Coquimbo Unido Coquimbo Unido 4-4-2 13 Diego

Sánchez 17 Francisco

Salinas 2 Benjamín

Gazzolo 26 Lukas

Soza 16 Juan

Cornejo 27 L.

Riveros 8 Alejandro

Camargo 7 Sebastián

Galani 30 Benjamín

Chandía 9 Nicolas

Johansen 18 Pablo

Roberto

Andrés

Rodríguez

Salgado Entrenador

0 Héctor Caputto Gómez

Bench

1 Gonzalo Flores



3 Manuel Fernández



10 Guido Vadalá



11 Alejandro Azócar



12 Lucas Pratto



14 Salvador Cordero



19 Joshua Arancibia



23 Matías Zepeda



28 Sebastián Cabrera

Cobresal Cobresal 4-2-3-1 36 Matías

Olguín 23 Luis

Pastur 20 José

Tiznado 18 Chirstian

Moreno 15 Antonio

Castillo 17 Juan

Fuentes 38 Felipe

Andrés

Villagrán

Rivera 39 Janpol

Morales 32 Franco

Frías 11 Julián

Brea 8 S.

Pino Entrenador

0 Gustavo Huerta Araya

Bench

4 Rodrigo Sandoval



6 Esteban Cristóbal Valencia



7 César Yanis



10 Bryan Carvallo



12 Alejandro Santander



13 Benjamin Valenzuela



14 Renato Huerta



37 Martín Espinoza



43 Victor Campos

1 Esquinas 5 5 Remates fuera de objetivo 3 11 Tiros Totales 6 38 Ataques 48 9 Ataques peligrosos 27 48 % de Posesión de Balón 52 46 Caja fuerte para pelotas 50 4 Disparos Dentro del Área 3 7 Tiros fuera del área 3 1 Fuera de juego 0 1 Objetivos 1 6 Saques de puerta 4 9 Intentos de gol 4 6 Tiros libres 6 6 Faltas 6 0 Salvadas 4 1 Disparos Bloqueados 2 0 Sustituciones 2 6 Saques de banda 13 24 Pases largos 31 3 Placajes 7 1 Asistencias 1 222 Pases 230 192 Pases exitosos 194 86 Porcentaje de Pases Exitosos 84 5 Disparos a puerta 1 4 Total de Cruces 17 2 Cruces Precisas 3 5 Intercepciones 5 10 Duelo Ganados 17 5 Intentos de regate 4 3 Regates exitosos 1 8 Pases clave 6 2 Grandes Oportunidades Creadas 0 1 Grandes Oportunidades Perdidas 0 60 Porcentaje de regates exitosos 25 12 Pases largos exitosos 20 50 Porcentaje de pases largos exitosos 65 3 Entradas Ganadas 5 Últimos enfrentamientos CSL 2 – 3 COQ 03/04/2026 COQ 2 – 1 CSL 10/08/2025 CSL 0 – 0 COQ 23/03/2025 CSL 1 – 1 COQ 09/03/2025 COQ 2 – 0 CSL 08/02/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal y Coquimbo?

Cobresal estará casi un mes sin jugar debido al receso por la fecha FIFA, donde La Roja tendrá una gira por Norteamérica. Considerando que los mineros no avanzaron en la Copa Chile, volverán a ver acción en el Campeonato Nacional recién el próximo 10 de octubre cuando visiten a la Universidad de Concepción en un duelo clave por no descender.

Por su parte, Coquimbo Unido volverá a saltar a la cancha el próximo martes 22 de septiembre cuando enfrente a Cobreloa por los octavos de final de ida de la Copa Chile. La vuelta está programada para el 7 de octubre. Su próximo compromiso en el torneo, en tanto, está previsto para el 11 de octubre frente a Colo Colo.