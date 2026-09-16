Datos Clave Primeros trabajos: Mario Salas comenzó su ciclo en Cobreloa con una jornada de doble turno. Idea: Yustin Navarro destacó la intensidad de las prácticas y la intención de presionar alto. Debut: El Comandante se estrenará ante Coquimbo Unido el 22 de septiembre por Copa Chile.

Mario Salas no quiere perder tiempo en Cobreloa. El nuevo entrenador ya comenzó sus trabajos en Calama y su primera jornada incluyó doble turno, mientras intenta instalar rápidamente su idea en un equipo que pelea directamente por regresar a Primera División.

Los loínos están segundos en la Primera B con 42 puntos, apenas dos por debajo de Santiago Wanderers. Con seis fechas por disputar, el propio Salas dejó clara su misión: “Es un desafío lindo poder estar en uno de los equipos grandes del país, sobre todo por el momento que vive Cobreloa y porque, lógicamente, tenemos que tratar de subir a Primera División”.

¿Qué busca Mario Salas en Cobreloa?

Mario Salas quiere un Cobreloa intenso y con presión alta, una de las primeras características que el propio plantel identificó después de comenzar a trabajar con el nuevo cuerpo técnico. “Él sabe que debemos ascender. Viene con las cosas claras. Fue una práctica muy intensa. Se nota que le gusta presionar alto”, explicó Yustin Navarro.

El delantero de 18 años también pretende aprovechar el cambio de entrenador para ganar espacio durante la recta final de la temporada. “Lo primero que nos dijo es que empezaremos a trabajar de una. Ahora con cuerpo técnico nuevo, los más chicos tenemos que mostrarnos más. Por eso estamos activos. Yo siempre quiero jugar”, agregó.

¿Cuándo debuta Mario Salas en Cobreloa?

Mario Salas debutará oficialmente el martes 22 de septiembre, cuando Cobreloa reciba a Coquimbo Unido en el Estadio Zorros del Desierto por la ida de los octavos de final de Copa Chile.

Después llegará uno de los partidos que puede marcar la pelea por el ascenso. El 26 de septiembre, los loínos recibirán a Santiago Wanderers, actual líder de la Primera B y rival al que persiguen a solo dos puntos.