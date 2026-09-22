Datos Clave La denuncia: Rangers, Curicó y Santa Cruz acusaron a Deportes Puerto Montt por presuntas irregularidades administrativas relacionadas al jugador Kevin Flores. El antecedente: Según reveló Radio ADN, la situación del volante no sería la única, lo que agravaría la situación del Velero. La defensa: El conjunto albiverde emitió un comunicado asegurando que mantiene el normal cumplimiento de sus compromisos administrativos.

Una inesperada denuncia sacudió a Deportes Puerto Montt en la Primera B. Rangers de Talca, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz, equipos que luchan por mantener la categoría, acusaron al Velero por presuntas irregularidades administrativas.

En concreto, el recurso busca que el elenco sureño sea desafiliado, y con ello, ocupa el puesto de descenso de la división. Si bien los puertomontinos respondieron a través de un comunicado, en las últimas horas se conoció un antecedente que podría complicar sus aspiraciones.

¿Por qué Puerto Montt fue demandado en la Primera B?

Deportes Puerto Montt fue demandado por un presunto incumplimiento que tiene relación con el jugador Kevin Flores. La acusación sostiene que el elenco albiverde le habría descontado al mediocampista el Impuesto único correspondiente a su sueldo durante el 2025, pero que posteriormente no cumplió con entregar dichos montos al Servicio de Impuestos Internos (SII).

Sin embargo, Radio ADN reveló un detalle clave. Según el citado medio, el caso del volante no sería el único, puesto que que Jaime Vera, quien estuvo al mando técnico del equipo en 2025 y quien consiguió el ascenso a la Primera B, también fue afectado por la misma situación.

“Al igual que el mediocampista, el técnico sufrió el descuento del Impuesto Único en sus remuneraciones, aunque posteriormente esos montos no habrían sido enterados al SII”, apuntó la mencionada fuente, que detalló que producto de esto, la devolución de impuestos del DT quedara retenida.

Este nuevo antecedente podría complicar a Puerto Montt, que deberá comparecer ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP esta jornada para entregar sus descargos para evitar el castigo de la entidad.

¿Qué dijo Puerto Montt tras la denuncia?

Luego de la denuncia, Deportes Puerto Montt compartió un comunicado de prensa a través de sus canales oficiales. “La institución quiere transmitir tranquilidad a toda la familia albiverde. El club mantiene el normal cumplimiento de sus compromisos laborales, previsionales y financieros, y continuará actuando con responsabilidad y transparencia frente a las instituciones que correspondan”, señaló el escrito.

“Respecto de los antecedentes que han circulado públicamente, consideramos que éstos deben ser analizados y resueltos en las instancias formales correspondientes, donde el Club entregará oportunamente toda la información y documentación necesaria para el debido esclarecimiento de los hechos”, agregó.

“Deportes Puerto Montt continuará concentrando sus esfuerzos en su funcionamiento institucional, deportivo y financiero, con la responsabilidad que exige representar a una institución con más de cuatro décadas de historia y a toda una región”, completó el documento que fue publicado antes de conocer este nuevo antecedente.