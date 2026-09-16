Datos Clave Puerto Montt responde: A la denuncia de Rangers, Curicó y Santa Cruz por supuestas irregularidades administrativas ¿Qué se acusa?: Ocultamiento de información financiera, relacionada al presunto descuento de un impuesto al jugador Kevin Flores en 2025 Los pasos a seguir: Comparecencia del Velero ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP e investigación de la Unidad de Control Financiero

Puerto Montt se encontró en las últimas horas con una denuncia en su contra por parte de los clubes Rangers, Curicó y Santa Cruz por supuestas irregularidades administrativas, recurso con el que buscan que el elenco salmonero sea desafilado y, por consiguiente, ocupe el lugar de descenso en la Primera B.

El Velero es acusado de presunto ocultamiento de información en el pago de impuestos, situación que afectó al jugador Kevin Flores con uno de sus sueldos en 2025, temporada en la que defendió a la escuadra austral.

La respuesta de Puerto Montt a la denuncia

A través de sus canales oficiales, Puerto Montt emitió un comunicado como respuesta a esta situación: “La institución quiere transmitir tranquilidad a toda la familia albiverde. El Club mantiene el normal cumplimiento de sus compromisos laborales, previsionales y financieros, y continuará actuando con responsabilidad y transparencia frente a las instituciones que correspondan”.

“Respecto de los antecedentes que han circulado públicamente, consideramos que éstos deben ser analizados y resueltos en las instancias formales correspondientes, donde el Club entregará oportunamente toda la información y documentación necesaria para el debido esclarecimiento de los hechos”, añadió.

“Por respeto a dichos procedimientos, no entraremos en controversias públicas ni responderemos interpretaciones o especulaciones a través de redes sociales… Agradecemos el permanente respaldo de nuestros socios, hinchas, trabajadores, jugadores, cuerpo técnico y colaboradores”, cerró en un extenso escrito.

💚🤍 Comunicado Oficial



Compartimos el siguiente comunicado dirigido a nuestros socios, hinchas, medios de comunicación y opinión pública, respecto de antecedentes que han sido difundidos públicamente.#TodosSomosPuertoMontt pic.twitter.com/wQEzC76ZlA — Deportes Puerto Montt (@DPMChile) September 16, 2026

Los siguientes pasos de Puerto Montt tras la denuncia

Puerto Montt deberá comparecer el martes 22 de septiembre al Tribunal de Disciplina de la ANFP para entregar sus descargos por esta situación, además de pruebas y documentos que acrediten la inocencia que señalaron en su comunicado.

La Unidad de Control Financiero de la ANFP debe realizar una profunda investigación para determinar si tiene asidero la acusación de Rangers, Curicó y Santa Cruz, elencos que buscan salvar la categoría de esta forma en medio de una pésima campaña en la Primera B.

Otro club que está siendo investigado por supuestas irregularidades financieras es San Marcos de Arica, situación que se mantiene en curso.