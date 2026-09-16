Datos Clave La denuncia: La Gerencia de Ligas Profesionales denunció a Daniel Garnero por un incumplimiento. El motivo: El entrenador no acudió a la entrevista post partido con la señal oficial tras la caída ante Ñublense. La decisión: El Tribunal resolvió amonestar a Universidad Católica por la infracción de su DT.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP tomó una decisión con Daniel Garnero, entrenador de Universidad Católica que fue citado a comparecer tras una denuncia por parte de la Gerencia de Ligas Profesionales por un incumplimiento del entrenador argentino tras la derrota a manos de Ñublense en el Campeonato Nacional.

Afortunadamente para el DT, el Tribunal solo resolvió amonestar al club, por lo que no recibirá una sanción económica ni tampoco un castigo a nivel deportivo.

¿Qué sanción recibió U Católica por la denuncia contra Daniel Garnero?

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió este lunes amonestar a Universidad Católica durante la audiencia número 33 del 15 de septiembre, cerrando el procedimiento que se había abierto por el incumplimiento del director técnico Daniel Garnero vinculadas al partido ante Ñublense.

La denuncia contra la UC fue presentada por la Gerencia de Ligas Profesionales y quedó registrada oficialmente como “entrevista DT”. El procedimiento había permanecido en tramitación durante la semana pasada, a la espera de que el Tribunal se pronunciara.

La resolución adoptada en la audiencia 33 del 15 de septiembre fue la más leve del espectro sancionatorio: una amonestación, que equivale a una advertencia formal sin consecuencias económicas ni deportivas para el club. Con esa determinación, el caso quedó cerrado.

¿Por qué Daniel Garnero fue denunciado al Tribunal?

La denuncia se originó tras el duelo entre Universidad Católica y Ñublense el pasado 22 de agosto, donde Garnero tenía la obligación de conceder una entrevista a la señal oficial de TNT Sports. Sin embargo, a raíz del enojo por la derrota en casa, el DT optó por no emitir declaraciones.

Esto provocó la denuncia formal por parte de la Gerencia de Ligas Profesionales. El Tribunal, tras analizar el caso, determinó que la conducta no ameritaba una sanción mayor que la amonestación.

La amonestación no tendrá ningún impacto en la continuidad de Garnero en el banco de la UC ni en los próximos compromisos del club en el Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica volverá a jugar el próximo miércoles 23 de septiembre desde las 20:30 horas ante Unión La Calera por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. La revancha, en tanto, se jugará el sábado 26 a las 17:30 horas.