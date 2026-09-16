Datos Clave La cirugía: Branco Ampuero será sometido este miércoles 16 de septiembre a un procedimiento por un pellizcamiento anterolateral de tobillo. El antecedente: La UC informó que el problema viene desde hace dos temporadas y se reagudizó durante la fecha 17. Lo pendiente: Cruzados todavía no entrega un plazo de recuperación y lo comunicará una vez que conozcan los resultados de la intervención.

Universidad Católica suma un nuevo dolor de cabeza médico justo en el momento más tenso de la temporada. En medio de la cerrada pelea palmo a palmo con Universidad de Chile por el anhelado cupo directo a la Copa Libertadores 2027 (el “Chile 2”), el técnico Daniel Garnero pierde a una pieza importante de su andamiaje.

El afectado esta vez es Branco Ampuero, uno de los defensores habituales en la oncena cruzada, quien deberá pasar por el quirófano este miércoles. La gran interrogante que ronda por estas horas en San Carlos de Apoquindo es cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

¿Qué lesión tiene Branco Ampuero y por qué será operado?

El zaguero será intervenido por un pellizcamiento anterolateral de tobillo. Según detalló Cruzados a través de un parte médico oficial, se trata de una cirugía electiva que estará a cargo del doctor del plantel, Andrés Villa, en la Clínica UC CHRISTUS.

Lejos de ser un problema reciente —lo que descarta de plano cualquier teoría que culpe de manera directa al nuevo pasto sintético del Claro Arena—, la dolencia tiene una larga data. Así lo explicó el director médico del club, Andrés Serrano:

“Se trata de una condición que el jugador arrastraba desde hace dos temporadas, con períodos de mayor y menor sintomatología, y que presentó una reagudización durante la fecha 17 del presente torneo. Luego de la evaluación médica y considerando la evolución de la lesión, se tomó la elección de que lo más adecuado era realizar este procedimiento con el objetivo de resolver la condición y permitir su recuperación”.

¿Cuánto tiempo estará fuera Branco Ampuero en Universidad Católica?

No hay un plazo oficial. A diferencia de otras lesiones donde se anticipa inmediatamente el tiempo estimado de baja, la UC fue enfática en señalar que todo dependerá de la operación misma.

“Los resultados de la intervención serán informados oportunamente, al igual que los plazos estimados de recuperación”, aclaró el club en su comunicado.

Por lo mismo, es apresurado afirmar que Ampuero se perderá el resto del Campeonato Nacional. Si bien la experiencia clínica en este tipo de cirugías sugiere un proceso de varias semanas, Cruzados optó por la cautela y no fijará públicamente una fecha de retorno hasta que el defensor salga de pabellón.

Cruzados comunica que el jugador del Primer Equipo de Universidad Católica, Branco Ampuero, será sometido mañana miércoles 16 de septiembre a un procedimiento quirúrgico electivo para tratar un Pellizcamiento Anterolateral de Tobillo, el que será realizado por el médico del… pic.twitter.com/txhebX1ZX7 — Universidad Católica (@Cruzados) September 16, 2026

¿Qué otras bajas tiene Universidad Católica antes de enfrentar a Unión La Calera?

La operación de Ampuero llega para engrosar una enfermería que ya tiene a Garnero haciendo malabares antes del duelo por Copa Chile frente a Unión La Calera, programado para el miércoles 23 de septiembre.

Actualmente, Jimmy Martínez arrastra una molestia muscular que sigue sin un diagnóstico definitivo, mientras que Sebastián Arancibia está siendo evaluado por una contractura. A ellos se suma el joven Juan Francisco Rossel, quien necesitaría al menos diez días más de reposo antes de volver a ser opción.

La buena noticia dentro de este complejo panorama es que el DT podría recuperar a tres nombres clave: Daniel González, Clemente Montes y Darío Melo asoman con opciones reales de recibir el alta médica para el primer choque ante los cementeros, justo a tiempo para encarar una recta final donde cada punto vale oro.