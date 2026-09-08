Datos Clave La acusación: El presidente de Deportes Santa Cruz adelantó que otro equipo del torneo asoma en el horizonte por posibles infracciones reglamentarias. El origen: El conflicto involucraría presuntos no pagos de impuestos retenidos a un exjugador del club durante la temporada 2025. El escenario: La Unidad de Control Financiero de la ANFP habría recibido antecedentes del caso, que podrían dar origen a una investigación.

La Primera B podría sumar un nuevo caso administrativo mientras todavía se desarrolla la denuncia contra San Marcos de Arica. Esta vez los antecedentes apuntan a Deportes Puerto Montt y a un eventual incumplimiento económico que ya habría llegado a la Unidad de Control Financiero de la ANFP.

La situación fue revelada públicamente por Alex Orellana, presidente de Deportes Santa Cruz, quien pidió que el caso sea revisado y aseguró que, a su juicio, podría ser incluso más serio que el expediente que actualmente involucra al cuadro ariqueño.

En conversación con los medios Éxodo Deportes y La Tribuna de Colchagua, el timonel del cuadro unionista abordó este nuevo escenario. “Se viene otro tema más, porque también hay otro club que está generando un incumplimiento y queremos que lo revisen”, manifestó el dirigente. Al ser consultado, Orellana apuntó directamente al equipo implicado e hizo una comparación con lo que ocurre en el norte: “Puerto Montt, yo creo que es más grave”.

El mandamás señaló que respaldará la acción si los antecedentes avanzan institucionalmente. “Cuando me comunican, yo apoyo esto. El año pasado también pasó con Morning y Morning me llamó y yo apoyé, porque creo que los reglamentos tienen que ser iguales para todos. No podemos ser inconsecuentes con lo del año pasado. Estando bien o estando mal, tenemos que apoyar esto, porque al final el reglamento tiene que ser para todos igual”, añadió.

¿Por qué Deportes Puerto Montt está bajo la lupa de la ANFP?

Según los antecedentes recabados por ADN Deportes, el problema radica en un asunto tributario que involucra a un exintegrante del equipo. El eventual incumplimiento del cuadro sureño estaría relacionado con el defensor Kevin Hidalgo, quien formó parte del plantel albiverde durante la campaña 2025.

Los reportes indican que al jugador se le habría descontado de su remuneración mensual el monto correspondiente al Impuesto Único. Pese a que existirían los documentos que acreditarían dicha retención al futbolista, el club no habría efectuado el pago de esos impuestos en las arcas correspondientes.

¿Puede Puerto Montt ser denunciado ante el Tribunal de Disciplina?

La Unidad de Control Financiero de la ANFP habría recibido la semana pasada la información vinculada al caso, lo que podría dar origen a una eventual investigación. El asunto adquiere relevancia debido a que, en su memoria anual, Deportes Puerto Montt declaró no mantener deudas, un antecedente que podría contrastar con la situación tributaria que ahora asoma en los registros.

De confirmarse estos hechos mediante la revisión de los documentos, el escenario podría configurar un incumplimiento económico que faculta la presentación de una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina. La ANFP cuenta con un plazo de dos años para investigar este tipo de infracciones reglamentarias, por lo que los próximos pasos del ente rector serán claves para determinar si se abre un nuevo expediente en el torneo de ascenso.