Datos Clave Nuevo DT: John Armijo asumió oficialmente como entrenador de Unión La Calera. Desafío: El técnico buscará sacar al cuadro cementero de la zona baja de la Liga de Primera. Estreno: La Calera enfrentará a Universidad Católica por los octavos de final de Copa Chile.

Unión La Calera ya tiene nuevo entrenador para intentar cambiar el rumbo de su temporada. John Armijo fue presentado oficialmente como DT del conjunto cementero y asumió un desafió que conoce de antemano: tomar a un equipo en una situación complicada y trabajar con poco margen de error.

El técnico nacional vuelve a dirigir después de su salida de Deportes Santa Cruz en abril y tendrá rápidamente una prueba de fuego. Antes de enfocarse nuevamente en la lucha por la permanencia, deberá enfrentar a Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Chile.

¿Por qué John Armijo aceptó llegar a Unión La Calera?

Armijo aseguró que el plantel cementero tiene características que le hicieron creer que es posible revertir la situación. “Nosotros los entrenadores habitualmente siempre estamos esperando situaciones que sean idílicas para poder desarrollar nuestro trabajo. Ojalá siempre a través de una pretemporada, con los tiempos necesarios para poder ser parte de ello”, explicó.

“Pero también están las posibilidades laborales en relación a lo que necesitamos. Y Calera, mirándolo desde lejos, siempre es atrayente. Hoy día le toca estar en un momento complejo, que se ve difícil el poder salir adelante. Pero cuando me llaman y empezamos a tener las primeras conversaciones, empecé a ver en forma más profunda a Calera y me doy cuenta de que tiene jugadores, que tiene una forma de jugar, que es competitivo, que tiene matices futbolísticos”, agregó.

Las razones de Armijo para la salvación de Unión La Calera

El nuevo entrenador considera que Unión La Calera todavía tiene herramientas para competir y sumar los puntos necesarios en el tramo decisivo del campeonato. “Esta preparación con la materia prima que tiene, me hace creer en la ilusión de poder sacar puntos, o por lo menos sumar”, señaló.

Armijo también destacó lo mostrado por sus dirigidos en el reciente triunfo ante Deportes Limache, encuentro que significó el fin de una extensa racha sin victorias para los cementeros. “El otro día en el partido con Limache se demostró que el equipo puede competir en cualquier cancha y que puede salir airoso”, sostuvo.

Copa Chile será el primer examen de John Armijo

Aunque la prioridad está puesta en el Campeonato Nacional, Armijo tendrá que utilizar rápidamente la Copa Chile para conocer a fondo a su nuevo plantel. La Calera enfrentará a Universidad Católica este miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán, por la ida de los octavos de final. La revancha se disputará el sábado 26.

“Hoy día nosotros estamos con esa luz de esperanza de poder encontrar el funcionamiento interesante que tuvo el equipo con Limache y un buen resultado en Copa Chile. Partimos en una copa que para nosotros no es el objetivo principal, pero que nos sirve mucho para poder hacer un diagnóstico inicial del equipo y encontrar en un par de partidos el mejor equipo para poder después jugar contra Deportes Concepción”, explicó.

Y cerró dejando clara la razón que terminó inclinando la balanza: “Por lo tanto, esta tónica de factores nos hace tomar una decisión de poder venir y poder salvar al equipo de la situación en la que está”.